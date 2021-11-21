Не залиште смутку шансів: нова порція ульотних вечірніх жартів
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- Ось тільки не треба робити з мене дурня!
- Вибач, але важко втриматися — матеріал дуже підходящий.
Двоє чоловіків купують горілку. До верхівки пляшки прикріплений акційний пакетик із горішками. Один каже іншому:
- Дивись, тут ще й горішки є.
- Це щоб від білочки відкупитись, коли прийде.
- Дорогий! Візьми мене!
- Спи, люба, ми нікуди не їдемо.
- Мужику, навіщо тобі така довга вудка?
Що, далі риба більша?
- Ні, далі вода холодніша, можна швидше пиво остудити.
Лайфхак. Якщо чай у пакетиках заварювати більше трьох разів, то ниточки від них годяться для штопки шкарпеток темного забарвлення.