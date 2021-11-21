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Не залиште смутку шансів: нова порція ульотних вечірніх жартів

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Не залиште смутку шансів: нова порція ульотних вечірніх жартів Новина оновлена 21 листопада 2021, 17:07

Чергова добірка найсмішніших анекдотів для гарного настрою

- Ось тільки не треба робити з мене дурня!

- Вибач, але важко втриматися — матеріал дуже підходящий.

Двоє чоловіків купують горілку. До верхівки пляшки прикріплений акційний пакетик із горішками. Один каже іншому:

- Дивись, тут ще й горішки є.

- Це щоб від білочки відкупитись, коли прийде.

- Дорогий! Візьми мене!

- Спи, люба, ми нікуди не їдемо.

- Мужику, навіщо тобі така довга вудка?

Що, далі риба більша?

- Ні, далі вода холодніша, можна швидше пиво остудити.

Лайфхак. Якщо чай у пакетиках заварювати більше трьох разів, то ниточки від них годяться для штопки шкарпеток темного забарвлення.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти