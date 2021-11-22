Один мій знайомий син…: Прикольні анекдоти до Міжнародного дня синів

Син, вирішивши, що його батько вже зовсім старий і є тягарем для нього, здав його до будинку для людей похилого віку. Його п’ятирічний син запитує:

- Ти записав адресу, куди ти відвіз дідуся?

- Ти хочеш його відвідувати?

- Я хочу знати, куди мені треба буде відвезти тебе, коли ти станеш стареньким…