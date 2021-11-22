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Один мій знайомий син…: Прикольні анекдоти до Міжнародного дня синів

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Один мій знайомий син…: Прикольні анекдоти до Міжнародного дня синів

Прикольні жарти про синів до сімейного свята для гарного настрою

Син, вирішивши, що його батько вже зовсім старий і є тягарем для нього, здав його до будинку для людей похилого віку. Його п’ятирічний син запитує:

- Ти записав адресу, куди ти відвіз дідуся?

- Ти хочеш його відвідувати?

- Я хочу знати, куди мені треба буде відвезти тебе, коли ти станеш стареньким…

Чоловік викладає з домашнього бару всі спиртні напої і акуратно складає все в спортивну сумку.

Дружина його питає:

— Колю, навіщо нам стільки? Адже ми тільки на два дні на дачу їдемо!

Чоловік:

— Це не ми, Люся, на два дні їдемо на дачу... Це наш син удома на два дні залишається!

Пізно ввечері батьки збираються у кіно. Вдома залишається п’ятирічний син. Перед відходом тато інструктує:

- Двері нікому не відчиняй і взагалі не підходь до них! У нас із мамою ключі є! Зрозумів?

- Ага!

Ідуть, але мати продовжує хвилюватися. Батько каже:

- Зараз я піду перевірю.

Підходить до дверей своєї квартири, стукає. За дверима:

- Хто там?

- Облгаз, відкрийте!

- Пішов на х**, ми дровами топимо!

- Моню, шо ти так засмучений?

- Купив таки своєму синові нові черевики і сказав йому ступати через дві сходинки, щоб довше зберегти взуття.

- Ну і що сталося?

- Це придурок замість двох сходинок переступив одразу три і порвав свої штани!

Син пристає до батька:

- Батько! Батько! Ходімо завтра знову на полювання!

- Ні! Завтра підемо з тобою до окуліста, — сердито відповів батько, виколупуючи дріб у себе з дупи.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти #День синів #День сина