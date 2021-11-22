Один мій знайомий син…: Прикольні анекдоти до Міжнародного дня синів
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Син, вирішивши, що його батько вже зовсім старий і є тягарем для нього, здав його до будинку для людей похилого віку. Його п’ятирічний син запитує:
- Ти записав адресу, куди ти відвіз дідуся?
- Ти хочеш його відвідувати?
- Я хочу знати, куди мені треба буде відвезти тебе, коли ти станеш стареньким…
Чоловік викладає з домашнього бару всі спиртні напої і акуратно складає все в спортивну сумку.
Дружина його питає:
— Колю, навіщо нам стільки? Адже ми тільки на два дні на дачу їдемо!
Чоловік:
— Це не ми, Люся, на два дні їдемо на дачу... Це наш син удома на два дні залишається!
Пізно ввечері батьки збираються у кіно. Вдома залишається п’ятирічний син. Перед відходом тато інструктує:
- Двері нікому не відчиняй і взагалі не підходь до них! У нас із мамою ключі є! Зрозумів?
- Ага!
Ідуть, але мати продовжує хвилюватися. Батько каже:
- Зараз я піду перевірю.
Підходить до дверей своєї квартири, стукає. За дверима:
- Хто там?
- Облгаз, відкрийте!
- Пішов на х**, ми дровами топимо!
- Моню, шо ти так засмучений?
- Купив таки своєму синові нові черевики і сказав йому ступати через дві сходинки, щоб довше зберегти взуття.
- Ну і що сталося?
- Це придурок замість двох сходинок переступив одразу три і порвав свої штани!
Син пристає до батька:
- Батько! Батько! Ходімо завтра знову на полювання!
- Ні! Завтра підемо з тобою до окуліста, — сердито відповів батько, виколупуючи дріб у себе з дупи.