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На сум час не витрачаємо, тільки на веселощі: смішні жарти на день

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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На сум час не витрачаємо, тільки на веселощі: смішні жарти на день Новина оновлена 22 листопада 2021, 13:10

Найсмішніша добірка анекдотів для гарного настрою на весь день

— Флот інопланетного вторгнення готовий, розпочинаємо війну із Землею з атаки на Польщу.

— Генерале, але чому на Польщу?

— На цій планеті чомусь так заведено.

У наш час найкрутіших технологій навчилися робити настільки класні дитячі іграшки, що з дитячих магазинів з криками та скандалами стали виходити не тільки діти, а й їхні батьки.

М’язова пам’ять — це коли сторінка ще не завантажилася, а ти вже поставив мишку на те місце, куди треба клацнути.

Дай дурню впевненості в майбутньому хоч на годину, і він відразу візьме щось у кредит.

— Жінко, люба, майте совість, я більше не можу!

- Ти ж перед цим кричав, що ти маніяк!

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