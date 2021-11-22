На сум час не витрачаємо, тільки на веселощі: смішні жарти на день
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— Флот інопланетного вторгнення готовий, розпочинаємо війну із Землею з атаки на Польщу.
— Генерале, але чому на Польщу?
— На цій планеті чомусь так заведено.
У наш час найкрутіших технологій навчилися робити настільки класні дитячі іграшки, що з дитячих магазинів з криками та скандалами стали виходити не тільки діти, а й їхні батьки.
М’язова пам’ять — це коли сторінка ще не завантажилася, а ти вже поставив мишку на те місце, куди треба клацнути.
Дай дурню впевненості в майбутньому хоч на годину, і він відразу візьме щось у кредит.
— Жінко, люба, майте совість, я більше не можу!
- Ти ж перед цим кричав, що ти маніяк!