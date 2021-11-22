Заряджаємось позитивним настроєм: веселі вечірні жарти
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Роботодавці у вакансіях поголовно вимагають від кандидатів «стресостійкості». І жоден роботодавець не пише «працюючи у нас, ви не відчуватимете стрес».
Працюю на пошті, приходить покупниця:
— Мені, будь ласка, три великі конверти.
- Великих? А4? — Уточнюю.
— Ну гаразд, давайте чотири, — погоджується вона.
Дуже сильно напружує фраза "Ну, якось так", вимовлена за спиною в тату-салоні.
Не розумію, чому коли викрадають людей у фільмах, заклеюють їм рот скотчем. Це банально. Засовуйте лампочки, так надійніше та веселіше.
Сестра задумалася про старість. Каже, у 70 років треба буде завести вихованця, який після її смерті зможе сам про себе подбати. І показала фотку стерв’ятника.