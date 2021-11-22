Рус

Заряджаємось позитивним настроєм: веселі вечірні жарти

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
318
Заряджаємось позитивним настроєм: веселі вечірні жарти Новина оновлена 22 листопада 2021, 17:52

Свіжа порція жартів спеціально для наших читачів

Роботодавці у вакансіях поголовно вимагають від кандидатів «стресостійкості». І жоден роботодавець не пише «працюючи у нас, ви не відчуватимете стрес».

Працюю на пошті, приходить покупниця:

— Мені, будь ласка, три великі конверти.

- Великих? А4? — Уточнюю.

— Ну гаразд, давайте чотири, — погоджується вона.

Дуже сильно напружує фраза "Ну, якось так", вимовлена за спиною в тату-салоні.

Не розумію, чому коли викрадають людей у фільмах, заклеюють їм рот скотчем. Це банально. Засовуйте лампочки, так надійніше та веселіше.

Сестра задумалася про старість. Каже, у 70 років треба буде завести вихованця, який після її смерті зможе сам про себе подбати. І показала фотку стерв’ятника.

Теги:
#Анекдот #Анекдоти #Смішні анекдоти #Веселі анекдоти #Анекдот дня #Вечірні анекдоти #Анекдоти на вечір