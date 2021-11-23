Для тих, хто встав не з тієї ноги: ранкові анекдоти, які змусять вас сміятися
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Ольга, хоч і не потрапила в ціль у тирі, але й узяти ведмедика їй уже ніхто не завадив.
Яка передбачлива природа. За мільйони років до появи коронавірусу вона вигадала людині вуха, за які треба буде чіпляти маску.
Найсильніший вплив на покращення пам’яті надає… вуличне взуття. Як тільки її надягаєш — одразу згадуєш усе, що забув узяти з собою виходячи з дому
- Ало, привіт, че голос злий?
- Ти мене збудив!
— Ну, вибач… Е… Я ж тобі на робочий телефон дзвоню!
- І що з того?
Старше покоління тримало запас сірників, макаронів та солі на чорний день. Нинішнє зберігатиме каністру антисептика та ящик респіраторів.