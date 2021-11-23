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Посміхнись на всі 32: добірка кумедних анекдотів, які змусять сміятися до сліз

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Посміхнись на всі 32: добірка кумедних анекдотів, які змусять сміятися до сліз Новина оновлена 23 листопада 2021, 11:58

Смішні жарти, які піднімуть вам настрій на цілий день

Телебачення настільки деградувало, що коли вмикаєш телевізор, починаєш відчувати якусь незручність, ніби підглядаєш за розумово неповноцінними людьми.

Я повністю виключила зі свого життя довгострокове планування, коли побачила, як упиваються в барі в нуль люди, які вранці підуть будувати атомний реактор.

2020 рік. Гінзбург заявляє, що імунітет від щеплення можна буде передавати у спадок.

2021 рік. Кожні півроку потрібна перевакцинація.

2024 рік. Ухвалюється закон про допустимість обідньої перерви між вакцинаціями.

Сутенер Петрович так і не зміг зрозуміти, чому доставка продуктів – це бізнес, а доставка дівчаток додому – це кримінал?

— Батюшка, можна я не поститиму?

— Не постись, твої пости все одно ніхто не читає.

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