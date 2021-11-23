Посміхнись на всі 32: добірка кумедних анекдотів, які змусять сміятися до сліз
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Телебачення настільки деградувало, що коли вмикаєш телевізор, починаєш відчувати якусь незручність, ніби підглядаєш за розумово неповноцінними людьми.
Я повністю виключила зі свого життя довгострокове планування, коли побачила, як упиваються в барі в нуль люди, які вранці підуть будувати атомний реактор.
2020 рік. Гінзбург заявляє, що імунітет від щеплення можна буде передавати у спадок.
2021 рік. Кожні півроку потрібна перевакцинація.
2024 рік. Ухвалюється закон про допустимість обідньої перерви між вакцинаціями.
Сутенер Петрович так і не зміг зрозуміти, чому доставка продуктів – це бізнес, а доставка дівчаток додому – це кримінал?
— Батюшка, можна я не поститиму?
— Не постись, твої пости все одно ніхто не читає.