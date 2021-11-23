Посміхнись на всі 32: добірка кумедних анекдотів, які змусять сміятися до сліз

2020 рік. Гінзбург заявляє, що імунітет від щеплення можна буде передавати у спадок.

2021 рік. Кожні півроку потрібна перевакцинація.

2024 рік. Ухвалюється закон про допустимість обідньої перерви між вакцинаціями.