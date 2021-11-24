Починаємо ранок із позитивної ноти: нові ульотні анекдоти
- Автор
-
- Дата публікації
-
Розмова двох французів.
- Хороша дружина це та, яка має чоловіка й коханця.
- А я гадав, що це погана.
- Ні, погана це та, яка має тільки коханця.
- А я думав, що це пропаща.
- Ні, пропаща це та, яка не має нікого.
- А я думав, що то самотня.
- Ні, самотня це та, яка має тільки чоловіка…
З походу до музею нічого цікавого винести не вдалося. Виявилося, що усі експонати там уже під сигналізацією.
- Прикинь, приходжу додому — чисто прибрана квартира та смачна вечеря…
- А …?
- Ні, машина в порядку, комп’ютер справний, безлімітний доступ в інтернет.
- Може, вона таки любить?
Підсудного виправдали. Адвокат задоволений, але підсудний сам на себе не схожий. Адвокат:
- Чому ви такий сумний? Адже ви тепер абсолютно вільні!
- А йти мені тепер куди? Я свою квартиру здав на п’ять років вперед.
Дорога, якщо у тебе будуть якісь проблеми, ти можеш у будь-який момент мені написати і я відразу ж знайду тобі втішний мем.