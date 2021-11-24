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Починаємо ранок із позитивної ноти: нові ульотні анекдоти

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Починаємо ранок із позитивної ноти: нові ульотні анекдоти

Нехай ваш ранок буде наповнений лише позитивною енергетикою

Розмова двох французів.

- Хороша дружина це та, яка має чоловіка й коханця.

- А я гадав, що це погана.

- Ні, погана це та, яка має тільки коханця.

- А я думав, що це пропаща.

- Ні, пропаща це та, яка не має нікого.

- А я думав, що то самотня.

- Ні, самотня це та, яка має тільки чоловіка…

З походу до музею нічого цікавого винести не вдалося. Виявилося, що усі експонати там уже під сигналізацією.

- Прикинь, приходжу додому — чисто прибрана квартира та смачна вечеря…

- А …?

- Ні, машина в порядку, комп’ютер справний, безлімітний доступ в інтернет.

- Може, вона таки любить?

Підсудного виправдали. Адвокат задоволений, але підсудний сам на себе не схожий. Адвокат:

- Чому ви такий сумний? Адже ви тепер абсолютно вільні!

- А йти мені тепер куди? Я свою квартиру здав на п’ять років вперед.

Дорога, якщо у тебе будуть якісь проблеми, ти можеш у будь-який момент мені написати і я відразу ж знайду тобі втішний мем.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти