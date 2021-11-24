Починаємо ранок із позитивної ноти: нові ульотні анекдоти

Підсудного виправдали. Адвокат задоволений, але підсудний сам на себе не схожий. Адвокат:

- Чому ви такий сумний? Адже ви тепер абсолютно вільні!

- А йти мені тепер куди? Я свою квартиру здав на п’ять років вперед.