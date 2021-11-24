Посміхаємося разом: найкращі анекдоти для відмінного настрою на цілий день
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 7
Лікар:
- Гарні новини! Ви знову зможете побачити вашу дружину. Пацієнт:
— Але вона вже п’ять років мертва.
Лікар:
- Саме так!
Оксана лежала біля басейну, до неї підійшов 18-річний хлопець із морозивом та запропонував познайомитися. Вона сказала, що їй 30. Хлопець вибачився та пішов. За 10 хвилин він повернувся з пивом.
— Лікарю, ну чому у всіх лікарів такий незрозумілий почерк? Ось що ви мені ту написали?
- Облітеруючий ендартеріїт, пароксизмальна тахікардія, дисциркуляторна енцефалопатія.
— Чорт, та ви й кажете, як пишете!
У чорну п’ятницю нічого не купила. Справді, заощадила купу грошей. Клас! Мені сподобалося. Коли там наступні запаморочливі знижки?
— Петре, чому ти нікуди не береш мене?
— Беру.
— І куди ж це?! Ні в кіно, ні на тусовки, ні в кав’ярню…
— Марусю, ти завжди в моєму серці.