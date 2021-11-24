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Посміхаємося разом: найкращі анекдоти для відмінного настрою на цілий день

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Посміхаємося разом: найкращі анекдоти для відмінного настрою на цілий день Новина оновлена 24 листопада 2021, 12:02

Дуже смішна нова порція анекдотів, які зроблять ваш день незабутнім

Лікар:

- Гарні новини! Ви знову зможете побачити вашу дружину. Пацієнт:

— Але вона вже п’ять років мертва.

Лікар:

- Саме так!

Оксана лежала біля басейну, до неї підійшов 18-річний хлопець із морозивом та запропонував познайомитися. Вона сказала, що їй 30. Хлопець вибачився та пішов. За 10 хвилин він повернувся з пивом.

— Лікарю, ну чому у всіх лікарів такий незрозумілий почерк? Ось що ви мені ту написали?

- Облітеруючий ендартеріїт, пароксизмальна тахікардія, дисциркуляторна енцефалопатія.

— Чорт, та ви й кажете, як пишете!

У чорну п’ятницю нічого не купила. Справді, заощадила купу грошей. Клас! Мені сподобалося. Коли там наступні запаморочливі знижки?

— Петре, чому ти нікуди не береш мене?

— Беру.

— І куди ж це?! Ні в кіно, ні на тусовки, ні в кав’ярню…

— Марусю, ти завжди в моєму серці.

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