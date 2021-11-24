Посміхаємося разом: найкращі анекдоти для відмінного настрою на цілий день

— Лікарю, ну чому у всіх лікарів такий незрозумілий почерк? Ось що ви мені ту написали?

- Облітеруючий ендартеріїт, пароксизмальна тахікардія, дисциркуляторна енцефалопатія.

— Чорт, та ви й кажете, як пишете!