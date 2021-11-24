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Не вечір, а суцільний позитив: нові анекдоти для підняття настрою

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
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Не вечір, а суцільний позитив: нові анекдоти для підняття настрою Новина оновлена 24 листопада 2021, 17:39

Свіжа порція смішних жартів, після прочитання яких ви посміхатиметеся весь вечір

Живеш без мужика: вирішуєш свої проблеми сама.

Заводиш мужика: продовжуєш вирішувати свої проблеми сама, готуєш йому жерти.

Маленький хлопчик гортає сімейний фотоальбом:

- Мамо, а хто цей гарний дядько поряд з тобою, такий кучерявий, молодий, у джинсовій сорочці?

- Це, синку, твій тато.

- Батько? А хто ж тоді той лисий товстун, який живе з нами?

- Який негідник цей Рабінович! Назвав мою дружину повією! Якби у мене був револьвер, я б йому вліпив таки ляпас!

Приходить чоловік у ресторан. Підходить до стійки бару і каже:

- Бармен! Скільки коштує крапля горілки?

- Анітрохи!

- Тоді накапай мені стаканчик!

Чоловік і жінка лежать у ліжку і дивляться у стелю, жінка думає "Мовчить. Не хоче розмовляти, мабуть, він мене розлюбив, стосунки закінчені, напевно, у нього є інша".

Чоловік думає: "Муха. Муха на стелі. Як вона тримається своїми маленькими лапками?".

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти