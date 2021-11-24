Не вечір, а суцільний позитив: нові анекдоти для підняття настрою

Маленький хлопчик гортає сімейний фотоальбом:

- Мамо, а хто цей гарний дядько поряд з тобою, такий кучерявий, молодий, у джинсовій сорочці?

- Це, синку, твій тато.

- Батько? А хто ж тоді той лисий товстун, який живе з нами?