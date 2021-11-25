Розбавте цей день яскравими фарбами: анекдоти, які змусять сміятися до сліз

Ці жарти подарують вам чудовий настрій на весь день

Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей чудовий осінній день. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для чудового настрою.

П’яний мужик підходить до іншого ще більш убитого і п’яним голосом каже: - Ти мене поважаєш? Чоловік: - Я тобою захоплююся…

Якщо ви недолюблюєте жінку, то за вас це робити доведеться комусь іншому.

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- Позич мені на тиждень сто доларів. - Не дам. - Ну, я тобі це ще пригадаю! - Ну от, а якби я тобі дав, ти б тут же про це забув.

Навіщо бігати від одного психотерапевта до іншого і платити їм гроші, якщо можна вигадати такого, який більше подобається і розмовляти з ним безкоштовно?

- Ви колись прокидалися, цілували людину поряд з вами, і дякували Богові за те, що просто живі? А я ось зробив це сьогодні вранці. І тепер мені більше не продадуть квитки на літак у цій авіакомпанії…

Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій недавній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про дочок, вам сюди.