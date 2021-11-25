Читаємо та посміхаємося: прикольні анекдоти для настрою ввечері

Нова порція смішних жартів, після прочитання яких ви посміхатиметеся

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього холодного вечора. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.

Прогалини у вихованні, це коли робиш культурне зауваження дітям, що кидати сміття на проїжджу частину погано, отримуєш відповідь: "А матюкатися погано, дядько!".

Якщо дружина акуратно заштопала дірку в кишені вашого піджака, не поспішайте розчулюватися. Подумайте, що вона робила, коли на неї натрапила!

- Лікарю, мені важко дихати! - Ну що ж ви так мучитеся? Не дихайте!

Зустрічі колишніх однокласників показують, що у життя свій погляд на відмінників та двієчників.

Ой, біда в мене, дівчата! Вже третій день чоловік кличе мене пташкою, зайченям, а я все ще не можу знайти, де він накосячив!

Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій нещодавній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про синів, вам сюди.