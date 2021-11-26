З гарним настроєм можна гори згорнути: кумедні анекдоти на день
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Підніміть собі та своїм близьким настрій цього листопадного дня. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.
- Навіщо зебрі білі та чорні смуги?
- Щоб її чоловік не думав, хто йому більше подобається – блондинки чи брюнетки.
- Як тобі зі мною в ліжку?
- Мені дуже подобається!
- Просто подобається чи ти ще й подружкам розповідаєш?
Виходить чоловік із дому — а машину його викрали. Він у паніці. Тут бомж з-за рогу:
- Чоловік! Постав мені ящик пива — скажу, хто викрав!
Чоловік ставить, бомж, відкриваючи пляшку:
- Однозначно, це зробили покидьки!
- Наведіть свій найкращий аргумент на користь вживання м’яса.
- Якщо тварини не хочуть, щоб їх їли, то чому вони виготовлені з їжі?
- Що, ось так розвернешся і підеш назавжди, навіть нічого на прощання не скажеш?
- Чоловіче, я вас вперше бачу, і дайте мені вийти з маршрутки.
Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про дітей, вам сюди.