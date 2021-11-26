Рус

З гарним настроєм можна гори згорнути: кумедні анекдоти на день

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
131
З гарним настроєм можна гори згорнути: кумедні анекдоти на день

Веселі жарти, які не дадуть вам засумувати

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього листопадного дня. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.

- Навіщо зебрі білі та чорні смуги?

- Щоб її чоловік не думав, хто йому більше подобається – блондинки чи брюнетки.

- Як тобі зі мною в ліжку?

- Мені дуже подобається!

- Просто подобається чи ти ще й подружкам розповідаєш?

Виходить чоловік із дому — а машину його викрали. Він у паніці. Тут бомж з-за рогу:

- Чоловік! Постав мені ящик пива — скажу, хто викрав!

Чоловік ставить, бомж, відкриваючи пляшку:

- Однозначно, це зробили покидьки!

- Наведіть свій найкращий аргумент на користь вживання м’яса.

- Якщо тварини не хочуть, щоб їх їли, то чому вони виготовлені з їжі?

- Що, ось так розвернешся і підеш назавжди, навіть нічого на прощання не скажеш?

- Чоловіче, я вас вперше бачу, і дайте мені вийти з маршрутки.

Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про дітей, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти