Трохи веселощів ніколи не завадить: нова порція жартів на вечір
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Підніміть собі та своїм близьким настрій цього осіннього вечора. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.
- Лікар сказав, щоб я тримався подалі від алкоголю. Тому я знайшов двометрову соломинку і п’ю коньяк тепер через неї...
Вчора сиділи з Наталкою у парку. Я вирішив трохи пограти і говорю:
- Я задумав число від одного до десяти.
Ну, думаю, вона зараз почне гадати, а вона гладить мене по голові і каже:
- Молодець!
- Маша, ми живемо разом уже рік. І ти як і раніше потужно вмикаєш воду, коли ходиш по маленькому. Ну годі вже соромитися.
- Так я ніколи не включала воду…
Місяць був у відрядженні, а після повернення додому незабаром відчув щось недобре. Сусід зайшов увечері в гості, а собака тут же принесла йому мої капці. Дружина запевняє, що наш пес під час моєї відсутності навчився азам гостинності.
Подорожчало молоко на 5 гривень. Ці корови взагалі оборзіли…
Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.