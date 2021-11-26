Рус

Трохи веселощів ніколи не завадить: нова порція жартів на вечір

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
34
Трохи веселощів ніколи не завадить: нова порція жартів на вечір Новина оновлена 26 листопада 2021, 17:16

Смішні анекдоти, які піднімуть вам настрій

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього осіннього вечора. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.

- Лікар сказав, щоб я тримався подалі від алкоголю. Тому я знайшов двометрову соломинку і п’ю коньяк тепер через неї...

Вчора сиділи з Наталкою у парку. Я вирішив трохи пограти і говорю:

- Я задумав число від одного до десяти.

Ну, думаю, вона зараз почне гадати, а вона гладить мене по голові і каже:

- Молодець!

- Маша, ми живемо разом уже рік. І ти як і раніше потужно вмикаєш воду, коли ходиш по маленькому. Ну годі вже соромитися.

- Так я ніколи не включала воду…

Місяць був у відрядженні, а після повернення додому незабаром відчув щось недобре. Сусід зайшов увечері в гості, а собака тут же принесла йому мої капці. Дружина запевняє, що наш пес під час моєї відсутності навчився азам гостинності.

Подорожчало молоко на 5 гривень. Ці корови взагалі оборзіли…

Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти