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Прокинулися і відразу посміхнулися: прикольні анекдоти для позитивного настрою з самого ранку

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Прокинулися і відразу посміхнулися: прикольні анекдоти для позитивного настрою з самого ранку

Чергова добірка найсмішніших жартів

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього ранку. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.

Два таргани сидять під плінтусом. Повз пробігає тараканиха. Один:

- Бачив, яка красуня?

- Та ну її. Я від неї минулого разу дихлофос підхопив…

Хиленький чоловік стоїть у переповненому автобусі, ззаду йде повна жінка. Мужичок обурюється:

- Жінко, чому ви весь час штовхаєтесь?

- Чоловіче, я не штовхаюся, я дихаю!

На пральній машині повинен бути режим "Я не розбираюся у всій цій фігні, просто випрай мені кофту".

Бабуся виховує онука:

- Андрійку, коли кашляєш, треба прикривати рот долонькою.

- Не бійся, бабусю, у мене зуби не вилетять, як у тебе минулого разу…

Завжди мріяла мати чоловіка романтичного, багатого, сильного.

Мрії збуваються.

У мене троє чоловіків.

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про наречених, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти