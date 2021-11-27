Прокинулися і відразу посміхнулися: прикольні анекдоти для позитивного настрою з самого ранку
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 339
Підніміть собі та своїм близьким настрій цього ранку. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.
Два таргани сидять під плінтусом. Повз пробігає тараканиха. Один:
- Бачив, яка красуня?
- Та ну її. Я від неї минулого разу дихлофос підхопив…
Хиленький чоловік стоїть у переповненому автобусі, ззаду йде повна жінка. Мужичок обурюється:
- Жінко, чому ви весь час штовхаєтесь?
- Чоловіче, я не штовхаюся, я дихаю!
На пральній машині повинен бути режим "Я не розбираюся у всій цій фігні, просто випрай мені кофту".
Бабуся виховує онука:
- Андрійку, коли кашляєш, треба прикривати рот долонькою.
- Не бійся, бабусю, у мене зуби не вилетять, як у тебе минулого разу…
Завжди мріяла мати чоловіка романтичного, багатого, сильного.
Мрії збуваються.
У мене троє чоловіків.
Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про наречених, вам сюди.