Прокинулися і відразу посміхнулися: прикольні анекдоти для позитивного настрою з самого ранку

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього ранку. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.

Два таргани сидять під плінтусом. Повз пробігає тараканиха. Один: - Бачив, яка красуня? - Та ну її. Я від неї минулого разу дихлофос підхопив…

Хиленький чоловік стоїть у переповненому автобусі, ззаду йде повна жінка. Мужичок обурюється: - Жінко, чому ви весь час штовхаєтесь? - Чоловіче, я не штовхаюся, я дихаю!

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На пральній машині повинен бути режим "Я не розбираюся у всій цій фігні, просто випрай мені кофту".

Бабуся виховує онука: - Андрійку, коли кашляєш, треба прикривати рот долонькою. - Не бійся, бабусю, у мене зуби не вилетять, як у тебе минулого разу…

Завжди мріяла мати чоловіка романтичного, багатого, сильного. Мрії збуваються. У мене троє чоловіків.

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про наречених, вам сюди.