Заряджаємось позитивним настроєм: гуморні жарти на ранок
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Підніміть собі та своїм близьким настрій цього осіннього вечора. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.
— Люба, останнє, що я хотів би зробити, це завдати тобі болю!
— Це все ще в списку твоїх справ?
— От дратувати ж почала ця коронаістерія! Мало їм уже повідомлень по ТБ і радіо, так вони тепер по всьому місту табло розвісили з цифрами хворих, що постійно зростають! Ось, глянь!
- Це курси валют...
Ішов вулицею. Побачив транспарант: Не вимагаємо від відвідувачів QR-коду! Зрадів, увійшов, виявилося — щеплення…
Фен-шуй вигадали китайські злодії, щоб краще орієнтуватися в будинках.
— Маша, ми живемо разом уже рік. І ти як і раніше потужно вмикаєш воду, коли пишеш. Ну годі вже соромитися.
— Та я ніколи не вмикала воду…
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.