Небагато веселощів ніколи не завадить: свіжа добірка анекдотів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 322
Підніміть собі та своїм близьким настрій цього осіннього вечора. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.
Вранці їхав автобусом, задумався, і виходячи на своїй зупинці, на автоматі голосно всім сказав: "До побачення". Потім дійшло, що зморозив дурість, пригальмував у дверях і обернувшись, раптом додав: "А втім, прощайте". Ви бачили б, як вони всі за мною вистрибували.
Я роками виробляв погану репутацію, мерзенний характер, був жорстокий, усі мене ненавиділи. І тут раптом з’являється якась баба і все, я – "Зая".
— Хто більше задоволений: чоловік, у якого шестеро дітей чи той, хто має шість мільйонів доларів?
— Той, у якого шестеро дітей!
- Чому?
— Має шість мільйонів — хоче ще!
Студент медінституту каже викладачеві:
— Професоре, мені б залік поставити… Ось цукерки.
- Які цукерки? Ви що? Від ваших знань залежить життя хворого! Тут щонайменше на три коньяки тягне.
Трудовик після пляшки горілки автоматично перетворюється на вчителя співу. Після другої він може викладати філософію.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.