Заряджаємось позитивним настроєм: веселі вечірні жарти
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Підніміть собі та своїм близьким настрій цього осіннього вечора. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.
— Відеокамери, поліція, металошукачі, двері зачинені, у туалет під конвоєм. Що це?
- Думаю секретний об’єкт.
- А ось і ні! Іспити у школі!
— Пиво, — вірне, століттями перевірене зілля для розгладження зморшок.
- На животі?
- Увечері на животі, вранці на обличчі.
Просто хочу нагадати комунальним службам, що незабаром потрібно готувати спец. техніку для боротьби із снігом. Бо знову забудуть, що в нас зима після осені йде, а взимку сніг буває, який треба прибирати.
Коли Вовочка дізнався, що Діда Мороза не існує, він подав на батьків до суду за образу почуттів віруючих.
— Як ви назвете свого коханця, якщо він усю зарплату витратить на квіти та шампанське?
- Романтик!
— А як це зробить ваш чоловік?
- Придурок!
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.