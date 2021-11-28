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Заряджаємось позитивним настроєм: веселі вечірні жарти

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Заряджаємось позитивним настроєм: веселі вечірні жарти

Свіжа порція жартів спеціально для наших читачів

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього осіннього вечора. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.

— Відеокамери, поліція, металошукачі, двері зачинені, у туалет під конвоєм. Що це?

- Думаю секретний об’єкт.

- А ось і ні! Іспити у школі!

— Пиво, — вірне, століттями перевірене зілля для розгладження зморшок.

- На животі?

- Увечері на животі, вранці на обличчі.

Просто хочу нагадати комунальним службам, що незабаром потрібно готувати спец. техніку для боротьби із снігом. Бо знову забудуть, що в нас зима після осені йде, а взимку сніг буває, який треба прибирати.

Коли Вовочка дізнався, що Діда Мороза не існує, він подав на батьків до суду за образу почуттів віруючих.

— Як ви назвете свого коханця, якщо він усю зарплату витратить на квіти та шампанське?

- Романтик!

— А як це зробить ваш чоловік?

- Придурок!

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.

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