Не залиште смутку шансів: нова порція ульотних анекдотів та жартів
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Підніміть собі та своїм близьким настрій цього дощового дня. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.
— Але пам’ятай, Попелюшко, рівно о 23 годині твоє плаття перетвориться на лахміття…
— А хіба не опівночі, хрещена?
— Вибач, нові обмеження, до 23:00 тільки працює.
Найбільше людей заражається коронавірусом під час народних гулянь із приводу остаточної перемоги над коронавірусом.
Жінки люблять годувати своїх чоловіків: накриє на стіл, сяде поряд і пильно дивиться, як чоловік їсть. Причому чим гірше готує, тим уважніше дивиться.
Моє тіло хоче, щоб я жив здоровим життям, але я не збираюся слухати поради від алкоголіка.
Ревізія на складі:
— А куди подівся вагон розчинної кави?!
— Куди, куди… розчинився!
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.