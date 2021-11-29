Не залиште смутку шансів: нова порція ульотних анекдотів та жартів

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього дощового дня. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.

— Але пам’ятай, Попелюшко, рівно о 23 годині твоє плаття перетвориться на лахміття… — А хіба не опівночі, хрещена? — Вибач, нові обмеження, до 23:00 тільки працює.

Найбільше людей заражається коронавірусом під час народних гулянь із приводу остаточної перемоги над коронавірусом.

Жінки люблять годувати своїх чоловіків: накриє на стіл, сяде поряд і пильно дивиться, як чоловік їсть. Причому чим гірше готує, тим уважніше дивиться.

Моє тіло хоче, щоб я жив здоровим життям, але я не збираюся слухати поради від алкоголіка.

Ревізія на складі: — А куди подівся вагон розчинної кави?! — Куди, куди… розчинився!

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про чоловіків, вам сюди.