Для тих, хто раптово засумував: смішні анекдоти на день для гарного настрою

- Сарочко, правильно моя мама каже, що ти не хазяйновита!

- Ой, ви таки подивіться на нього! Я ось зараз почитаю рецепт із кулінарної книги...

- І шо?

- А ось ти, Моню, з якої книжки своє господарство збільшуватимеш?