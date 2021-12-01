Для тих, хто раптово засумував: смішні анекдоти на день для гарного настрою
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Підніміть собі та своїм близьким настрій у перший день зими. "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів для відмінного настрою.
- Сарочко, правильно моя мама каже, що ти не хазяйновита!
- Ой, ви таки подивіться на нього! Я ось зараз почитаю рецепт із кулінарної книги...
- І шо?
- А ось ти, Моню, з якої книжки своє господарство збільшуватимеш?
Стоїть накурене тіло і з усієї дурі гасить палицею по калюжі.
Підходить до нього перехожий, запитує:
- Ти що робиш?
- Акул ганяю!
- А що то їх не видно?
- Значить добре ганяю!
До роботи в офісі ніколи б не подумав, що "Косинка" така захоплююча гра!
- Пам’ятаю, як у старі часи люди просто шаленіли, коли хтось читав їхній щоденник. А тепер люди бісяться, якщо ніхто не читає їхній щоденник, який вони викладають в онлайн…
Із подружнього життя. Перший рік спільного життя: він каже – вона слухає.
Другий рік: вона каже – він слухає.
Третій рік: обидва кажуть – сусіди слухають…
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про осінь, вам сюди.