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Для тих, хто раптово засумував: смішні анекдоти на день для гарного настрою

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Для тих, хто раптово засумував: смішні анекдоти на день для гарного настрою

Смішні анекдоти, які піднімуть вам настрій

Підніміть собі та своїм близьким настрій у перший день зими. "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів для відмінного настрою.

- Сарочко, правильно моя мама каже, що ти не хазяйновита!

- Ой, ви таки подивіться на нього! Я ось зараз почитаю рецепт із кулінарної книги...

- І шо?

- А ось ти, Моню, з якої книжки своє господарство збільшуватимеш?

Стоїть накурене тіло і з усієї дурі гасить палицею по калюжі.

Підходить до нього перехожий, запитує:

- Ти що робиш?

- Акул ганяю!

- А що то їх не видно?

- Значить добре ганяю!

До роботи в офісі ніколи б не подумав, що "Косинка" така захоплююча гра!

- Пам’ятаю, як у старі часи люди просто шаленіли, коли хтось читав їхній щоденник. А тепер люди бісяться, якщо ніхто не читає їхній щоденник, який вони викладають в онлайн…

Із подружнього життя. Перший рік спільного життя: він каже – вона слухає.

Другий рік: вона каже – він слухає.

Третій рік: обидва кажуть – сусіди слухають…

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про осінь, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти