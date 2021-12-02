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Посмішка та сміх врятує нас усіх: свіжа порція ранкових жартів

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Посмішка та сміх врятує нас усіх: свіжа порція ранкових жартів

Приділіть хвилинку для жарту цього зимового ранку

Зробіть весело собі та своїм близьким в цей зимовий ранок. "Телеграф" підготував порцію смішних анекдотів для підняття настрою.

- Ти знаєш, учора, гуляючи берегом моря, я знайшов пляшку із запискою.

- Що ж у ній написано?

- А ось що: "Мене висадили на одному з безлюдних островів у тропіках, де немає інфляції, податків, шуму, автомобільного руху та забруднення атмосфери. Можете мені позаздрити".

- Куди б на новорічні канікули з’їздити? І так, щоби надовго запам’яталося!

- Яка різниця – куди? Просто поїдь у кредит.

Черговий жіночий статус: "Якщо я в чорному списку у хлопця — я його слабкість, а якщо у дівчини — я її заздрість". Ти в чорному списку, бо задовбала вже всіх, дура!

"Плейбой" планує розпочати випуск нового журналу для одружених чоловіків. Щомісяця на розвороті буде одна і та ж сама.

Хочу в туалет, а там директор уже 10 хвилин сидить, телефоном треплеться. Ніколи я ще так не хотів зайняти його місце!

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про стоматологів, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти