Розбавте день яскравими фарбами: анекдоти для гарного настрою
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Зробіть весело собі та своїм близьким у цей грудневий день. "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів для підняття настрою.
- Розмістіть будь ласка оголошення: "Зникла собака породи чихуахуа. Прохання повернути за винагороду".
- Фото є?
- Так, ось, будь ласка.
- Ну, це ж не чихуахуа, це ж бульдог якийсь!
- По-перше не бульдог, а мій чоловік, він працює начальником охорони, а по-друге, ви не туди дивитеся, чихуахуа у нього на руках сидить.
- У скільки порядна дівчина лягає в ліжко?
- О восьмій, бо о десятій їй треба бути вдома.
Бути досвідченим котовласником — це розпізнавати на слух вагу, текстуру та тип предмета, який твій кіт навернув в іншій кімнаті на підлогу.
– Сьогодні я вирішила сісти на нову дієту з тістечками. Все, що потрібно робити, це пригощати тістечками своїх подруг: вони стають товстішими, а ти на їхньому тлі виглядаєш просто чудово!
- Ти колись боявся мене втратити?
- Звісно. Якось ми йшли до автобусу, я відстав, а в тебе гроші на проїзд.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про стоматологів, вам сюди.