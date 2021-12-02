Розбавте день яскравими фарбами: анекдоти для гарного настрою

- Розмістіть будь ласка оголошення: "Зникла собака породи чихуахуа. Прохання повернути за винагороду".

- Фото є?

- Так, ось, будь ласка.

- Ну, це ж не чихуахуа, це ж бульдог якийсь!

- По-перше не бульдог, а мій чоловік, він працює начальником охорони, а по-друге, ви не туди дивитеся, чихуахуа у нього на руках сидить.