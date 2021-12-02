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Розбавте день яскравими фарбами: анекдоти для гарного настрою

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Розбавте день яскравими фарбами: анекдоти для гарного настрою Новина оновлена 02 грудня 2021, 11:45

Ці жарти подарують вам чудовий настрій на весь день

Зробіть весело собі та своїм близьким у цей грудневий день. "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів для підняття настрою.

- Розмістіть будь ласка оголошення: "Зникла собака породи чихуахуа. Прохання повернути за винагороду".

- Фото є?

- Так, ось, будь ласка.

- Ну, це ж не чихуахуа, це ж бульдог якийсь!

- По-перше не бульдог, а мій чоловік, він працює начальником охорони, а по-друге, ви не туди дивитеся, чихуахуа у нього на руках сидить.

- У скільки порядна дівчина лягає в ліжко?

- О восьмій, бо о десятій їй треба бути вдома.

Бути досвідченим котовласником — це розпізнавати на слух вагу, текстуру та тип предмета, який твій кіт навернув в іншій кімнаті на підлогу.

– Сьогодні я вирішила сісти на нову дієту з тістечками. Все, що потрібно робити, це пригощати тістечками своїх подруг: вони стають товстішими, а ти на їхньому тлі виглядаєш просто чудово!

- Ти колись боявся мене втратити?

- Звісно. Якось ми йшли до автобусу, я відстав, а в тебе гроші на проїзд.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про стоматологів, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти