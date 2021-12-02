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Жарт-хвилинка: нова порція вечірніх анекдотів, яка подарує вам посмішку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Жарт-хвилинка: нова порція вечірніх анекдотів, яка подарує вам посмішку Новина оновлена 02 грудня 2021, 18:23

Нехай ваш вечір буде наповнено позитивом із нашими анекдотами

Зробіть весело собі та своїм близьким цього грудневого вечора. "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів для підняття настрою.

— Іноді, якщо промовчати, здаватимешся розумнішим.

- Це не той випадок, відповідайте на квиток.

— Що ж таки з’явилося раніше — курка чи яйце?

- Звичайно, курка!

— А звідки взялася ця курка?

- Як звідки? З ребра півня — це очевидно!

- Ем-м-м ...

— Ну, у людей така історія прокотила...

А ви знаєте, що під час занять спортом людина видихає втричі більше вуглекислого газу, ніж під час лежання на дивані? Куди дивиться Грета Тумберг? Пропоную в рамках зниження вуглецевого сліду заборонити заняття спортом на міждержавному рівні!

Нинішні учні ходять із величезними рюкзаками, у яких тонни підручників та зошитів. Школа з молодих років готує їх до того, що вони працюватимуть постачальниками їжі.

Мій син носить футболку "Я за Путіна" вже 2 тижні. За цей час його били, плювали і навіть намагалися кинути в нього пляшку.

Що ж буде з ним, якщо він вийде з дому?

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про стоматологів, вам сюди.

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