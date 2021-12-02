Жарт-хвилинка: нова порція вечірніх анекдотів, яка подарує вам посмішку
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Зробіть весело собі та своїм близьким цього грудневого вечора. "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів для підняття настрою.
— Іноді, якщо промовчати, здаватимешся розумнішим.
- Це не той випадок, відповідайте на квиток.
— Що ж таки з’явилося раніше — курка чи яйце?
- Звичайно, курка!
— А звідки взялася ця курка?
- Як звідки? З ребра півня — це очевидно!
- Ем-м-м ...
— Ну, у людей така історія прокотила...
А ви знаєте, що під час занять спортом людина видихає втричі більше вуглекислого газу, ніж під час лежання на дивані? Куди дивиться Грета Тумберг? Пропоную в рамках зниження вуглецевого сліду заборонити заняття спортом на міждержавному рівні!
Нинішні учні ходять із величезними рюкзаками, у яких тонни підручників та зошитів. Школа з молодих років готує їх до того, що вони працюватимуть постачальниками їжі.
Мій син носить футболку "Я за Путіна" вже 2 тижні. За цей час його били, плювали і навіть намагалися кинути в нього пляшку.
Що ж буде з ним, якщо він вийде з дому?
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про стоматологів, вам сюди.