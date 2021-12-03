П’ятниця-розпусниця: кумедні анекдоти на ранок
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Зробіть весело собі та своїм близьким цього ранку. "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів для підняття настрою.
Приходить старенька бабуся до лікаря і каже:
- Лікарю, дуже болить нога!
Лікар відповідає:
- Ну, що ви хочете, таки 80 років…
А бабуся каже:
- Іншій нозі теж 80 років, але вона не болить…
Якщо ви побачили знайомого вдалині та посміхаючись помахали йому, але підійшовши виявили, що це незнайома людина, тоді запитайте його: "А ви вірите в Бога?" Так ви згладите ситуацію.
Медсестра:
- Хворий, прокиньтеся! Та прокиньтеся ж! Ну, проки-и-иньтеся!
- А? Що таке?
- Нічого, я вам снодійне принесла, випийте!
Починаючи з наступного року в титрах до будь-якого фільму обов’язково вказуватиметься: "Під час зйомок фільму до жодного актора не домагалися".
- А де у вас начальник відділу?
- Обідає, мабуть.
- А давно він пішов на обід?
- Він сьогодні взагалі на роботу не приходив...
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про студентів, вам сюди.