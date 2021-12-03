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П’ятниця-розпусниця: кумедні анекдоти на ранок

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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П’ятниця-розпусниця: кумедні анекдоти на ранок

Смішна добірка анекдотів для вашої посмішки

Зробіть весело собі та своїм близьким цього ранку. "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів для підняття настрою.

Приходить старенька бабуся до лікаря і каже:

- Лікарю, дуже болить нога!

Лікар відповідає:

- Ну, що ви хочете, таки 80 років…

А бабуся каже:

- Іншій нозі теж 80 років, але вона не болить…

Якщо ви побачили знайомого вдалині та посміхаючись помахали йому, але підійшовши виявили, що це незнайома людина, тоді запитайте його: "А ви вірите в Бога?" Так ви згладите ситуацію.

Медсестра:

- Хворий, прокиньтеся! Та прокиньтеся ж! Ну, проки-и-иньтеся!

- А? Що таке?

- Нічого, я вам снодійне принесла, випийте!

Починаючи з наступного року в титрах до будь-якого фільму обов’язково вказуватиметься: "Під час зйомок фільму до жодного актора не домагалися".

- А де у вас начальник відділу?

- Обідає, мабуть.

- А давно він пішов на обід?

- Він сьогодні взагалі на роботу не приходив...

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про студентів, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти