Знову п’ятниця прийшла — печінка в страху завмерла...: нові жарти на день
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Зробіть весело собі та своїм близьким цього дня. "Телеграф" підготував нову порцію жартівливих жартів для підняття настрою.
Один приятель із жахом розповідає іншому:
- У п’ятницю таке трапилося! У мене досі кошмари ночами… жах просто.
- Що таке?
- Я варив пельмені, кинув у каструлю 26 пельменів.
- І що?
- А вийняв 27!
П’ятниця, кінець зміни. Дзвонить начальник цеху:
- Виходь завтра на роботу.
- Не можу…
- Чому?
- Я сьогодні нап’юся з друзями.
Пауза. І несміливий голос:
- А візьміть мене з собою...
Найкращі речі починаються на букву П:
Пельмені
Пиво
П’ятниця
Карнегі написав книгу "Як перестати хвилюватися і почати жити", а ми і без книг робимо це щоп’ятниці з мужиками в гаражах.
- Чого ти боїшся найбільше у п’ятницю 13-го?
- Понеділка 16-го.
Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про наречених, вам сюди.