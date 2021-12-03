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Знову п’ятниця прийшла — печінка в страху завмерла...: нові жарти на день

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Знову п’ятниця прийшла — печінка в страху завмерла...: нові жарти на день Новина оновлена 03 грудня 2021, 12:10

Найкращі анекдоти про останній робочий день

Зробіть весело собі та своїм близьким цього дня. "Телеграф" підготував нову порцію жартівливих жартів для підняття настрою.

Один приятель із жахом розповідає іншому:

- У п’ятницю таке трапилося! У мене досі кошмари ночами… жах просто.

- Що таке?

- Я варив пельмені, кинув у каструлю 26 пельменів.

- І що?

- А вийняв 27!

П’ятниця, кінець зміни. Дзвонить начальник цеху:

- Виходь завтра на роботу.

- Не можу…

- Чому?

- Я сьогодні нап’юся з друзями.

Пауза. І несміливий голос:

- А візьміть мене з собою...

Найкращі речі починаються на букву П:

Пельмені

Пиво

П’ятниця

Карнегі написав книгу "Як перестати хвилюватися і почати жити", а ми і без книг робимо це щоп’ятниці з мужиками в гаражах.

- Чого ти боїшся найбільше у п’ятницю 13-го?

- Понеділка 16-го.

Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про наречених, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти