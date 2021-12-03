Знову п’ятниця прийшла — печінка в страху завмерла...: нові жарти на день

Найкращі анекдоти про останній робочий день

Зробіть весело собі та своїм близьким цього дня. "Телеграф" підготував нову порцію жартівливих жартів для підняття настрою.

Один приятель із жахом розповідає іншому: - У п’ятницю таке трапилося! У мене досі кошмари ночами… жах просто. - Що таке? - Я варив пельмені, кинув у каструлю 26 пельменів. - І що? - А вийняв 27!

П’ятниця, кінець зміни. Дзвонить начальник цеху: - Виходь завтра на роботу. - Не можу… - Чому? - Я сьогодні нап’юся з друзями. Пауза. І несміливий голос: - А візьміть мене з собою...

Найкращі речі починаються на букву П: Пельмені Пиво П’ятниця

Карнегі написав книгу "Як перестати хвилюватися і почати жити", а ми і без книг робимо це щоп’ятниці з мужиками в гаражах.

- Чого ти боїшся найбільше у п’ятницю 13-го? - Понеділка 16-го.

Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про наречених, вам сюди.