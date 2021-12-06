Розбавте свій вечір яскравими фарбами: анекдоти, які подарують посмішку

Порція смішних анекдотів, після прочитання яких ви будете сміятися весь вечір

Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей холодний зимовий вечір. "Телеграф" підготував нову порцію смішних жартів, які посміхнуть.

Сир із великими дірками коштує дорожче, ніж сир із маленькими дірками. Що це, на вашу думку, якщо не податок на повітря?

- Капець, як ти виросла! А лише місяць тому була маленькою. Як тебе в селі то відгодували? Зовсім як доросла. - Перестань розмовляти з моєю попою.

Ось до чого дійшов прогрес: їдеш трасою, трохи задрімав — одразу р-р-раз тобі! — подушечка ...

- Серіал! - Футбол! - Серіал! - Футбол! - Серіал! - Футбол! - Секс! - А, фіг з ним, із цим футболом!

- Ти чого, фраєр, поплутав? Ти знаєш, чий я син? - Чий? - Божий. Приходьте до нас у церкву у неділю.

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