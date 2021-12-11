Прокинулися і одразу ж посміхнулися: смішні жарти на ранок для позитивного настрою
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Підніміть собі та своїм близьким настрій цього чудового суботнього ранку. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які посміхнуть.
Батько після випускного вечора:
- Ну, сину, ти вже доросла людина і я дозволяю тобі закурити!
- Дякую, але вже два роки, як я покинув...
Коли я хочу швидко та безболісно розлучитися з дівчиною, я просто знайомлю її зі своїми друзями.
Дівчина приходить до лікаря та скаржиться на погане самопочуття. Він її оглядає і каже:
- У вас такі змащені симптоми. Або ви вагітні, або у вас грип починається.
- Отже, вагітна. Хто б міг заразити мене грипом?
Кефірна дієта піднімає настрій, якщо пакет кефіру розбавити буханцем хліба та батоном вареної ковбаси.
Був у гостях. Прийняли добре. Вигнали не одразу. Били без агресії. Та й наздоганяли ліниво. Мені сподобалося. Ще піду.
Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з єврейських жартів, вам сюди.