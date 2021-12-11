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Прокинулися і одразу ж посміхнулися: смішні жарти на ранок для позитивного настрою

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Прокинулися і одразу ж посміхнулися: смішні жарти на ранок для позитивного настрою

Чергова добірка найсмішніших анекдотів

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього чудового суботнього ранку. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які посміхнуть.

Батько після випускного вечора:

- Ну, сину, ти вже доросла людина і я дозволяю тобі закурити!

- Дякую, але вже два роки, як я покинув...

Коли я хочу швидко та безболісно розлучитися з дівчиною, я просто знайомлю її зі своїми друзями.

Дівчина приходить до лікаря та скаржиться на погане самопочуття. Він її оглядає і каже:

- У вас такі змащені симптоми. Або ви вагітні, або у вас грип починається.

- Отже, вагітна. Хто б міг заразити мене грипом?

Кефірна дієта піднімає настрій, якщо пакет кефіру розбавити буханцем хліба та батоном вареної ковбаси.

Був у гостях. Прийняли добре. Вигнали не одразу. Били без агресії. Та й наздоганяли ліниво. Мені сподобалося. Ще піду.

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з єврейських жартів, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти