Позитивна вечірня нотка: ульотні анекдоти для вашої посмішки

Нехай погода за вікном не псує ваш настрій. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, яка подарує вам усмішку цього грудневого вечора.

Щороку 31 грудня ми з друзями ходимо до лазні. І не тому, що традиція у нас така, а тому, що кожного разу, питаючи у дружини дозволу привести на свято друзів, кожен із нас чує у відповідь традиційне: "Ідіть ви всі у лазню!".

- Ти чого така щаслива? - Мені прийшов штраф за перевищення швидкості із фотографією. Я на ній так кльово вийшла!

- У нас начальник 20 років уже працює. Хам, ледар і алкоголік! - А скаржитися вище не пробували? - Пробували. Для аналізу ситуації приїжджав його шеф. - Ну і що? - Хам, ледар і алкоголік!

У пологовому будинку народилася дитина. Щасливий батько кричить: - Хлопчик! У мене народився хлопчик! - Це не хлопчик, а дівчинка. І відпустіть мій мізинець – каже акушерка.

Зараз у дев’ятирічних дітей айфони, айпади, фейсбук, інстаграм… Коли мені було 9 років, я бив кропиву палицею і мені було весело!

Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про піцу, вам сюди.