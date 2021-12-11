Позитивна вечірня нотка: ульотні анекдоти для вашої посмішки
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Нехай погода за вікном не псує ваш настрій. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, яка подарує вам усмішку цього грудневого вечора.
Щороку 31 грудня ми з друзями ходимо до лазні. І не тому, що традиція у нас така, а тому, що кожного разу, питаючи у дружини дозволу привести на свято друзів, кожен із нас чує у відповідь традиційне: "Ідіть ви всі у лазню!".
- Ти чого така щаслива?
- Мені прийшов штраф за перевищення швидкості із фотографією. Я на ній так кльово вийшла!
- У нас начальник 20 років уже працює. Хам, ледар і алкоголік!
- А скаржитися вище не пробували?
- Пробували. Для аналізу ситуації приїжджав його шеф.
- Ну і що?
- Хам, ледар і алкоголік!
У пологовому будинку народилася дитина. Щасливий батько кричить:
- Хлопчик! У мене народився хлопчик!
- Це не хлопчик, а дівчинка. І відпустіть мій мізинець – каже акушерка.
Зараз у дев’ятирічних дітей айфони, айпади, фейсбук, інстаграм…
Коли мені було 9 років, я бив кропиву палицею і мені було весело!
Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про піцу, вам сюди.