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Квитанції на сніг нікому ще не приходили? Добірка веселих анекдотів для настрою

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Квитанції на сніг нікому ще не приходили? Добірка веселих анекдотів для настрою Новина оновлена 15 грудня 2021, 11:48

Ця підбірка веселих жартів підніме вам настрій цілий день

Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей похмурий зимовий день. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.

На уроці православ’я:

— Вовочку, як ти думаєш, куди потрапляють ті люди, які дотримуються всіх заповідей?

Вовочка:

- У заповідник!

Балалаєчник Сидоров швидше за інших музикантів з ансамблю народних інструментів натирає картоплю на драники.

Хочу бути настільки багатою, щоб перед святом можна було не прибиратися, а просто спалювати будинок і переїжджати до нового!

- Мені подобається моя робота. Часто їжджу в різні цікаві місця, зустрічаюся з представниками різних верств суспільства, бачу людей у незвичайному ракурсі.

- А що у вас за професія?

- Снайпер.

У нас у компанії був хлопець, поганяло "Телепорт". Після великих гулянок він вранці дзвонив друзям і питав, як він дістався додому.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про стоматологів, вам сюди.

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