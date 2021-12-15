Квитанції на сніг нікому ще не приходили? Добірка веселих анекдотів для настрою
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 100
Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей похмурий зимовий день. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.
На уроці православ’я:
— Вовочку, як ти думаєш, куди потрапляють ті люди, які дотримуються всіх заповідей?
Вовочка:
- У заповідник!
Балалаєчник Сидоров швидше за інших музикантів з ансамблю народних інструментів натирає картоплю на драники.
Хочу бути настільки багатою, щоб перед святом можна було не прибиратися, а просто спалювати будинок і переїжджати до нового!
- Мені подобається моя робота. Часто їжджу в різні цікаві місця, зустрічаюся з представниками різних верств суспільства, бачу людей у незвичайному ракурсі.
- А що у вас за професія?
- Снайпер.
У нас у компанії був хлопець, поганяло "Телепорт". Після великих гулянок він вранці дзвонив друзям і питав, як він дістався додому.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про стоматологів, вам сюди.