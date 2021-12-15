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Нервові клітини не відновлюються, а жирові не зупиняються: веселі анекдоти та жарти на вечір

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Нервові клітини не відновлюються, а жирові не зупиняються: веселі анекдоти та жарти на вечір Новина оновлена 15 грудня 2021, 17:06

Найсмішніші анекдоти про євреїв, які насмішать вас до сліз

Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей похмурий зимовий вечір. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.

- Хлопчику, тебе як звати?

– Як і тата.

- А тата як звати?

– Як і мене.

- Ну, а обох як вас звуть?!

- Однаково!

Якщо подивитися спочатку радянські концерти, а потім сучасні — стане очевидно, що музичний застій змінився музичним відстоєм.

- Ви брати?

- Ні, ми близнюки!

- А брати і близнюки — не одне й те саме?

- Не завжди. Ми, наприклад, сестри.

Начальник в’язниці звертається до смертника, що сидить на електричному стільці:

- Ваше останнє бажання?

– Будь ласка, тримайте мене за руку. Мені так буде спокійніше.

- Я не зрозумію, ти вдома чи на роботі живеш?

- Я й сам не зрозумію.

- Говорять, що будинок у людини там, де зарядне від мобільного телефону.

- Так я його завжди з собою ношу.

- Зрозуміло, бомж.

Ще більше кумедних анекдотів про євреїв у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про наречених, вам сюди.

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