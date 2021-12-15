Нервові клітини не відновлюються, а жирові не зупиняються: веселі анекдоти та жарти на вечір
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Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей похмурий зимовий вечір. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.
- Хлопчику, тебе як звати?
– Як і тата.
- А тата як звати?
– Як і мене.
- Ну, а обох як вас звуть?!
- Однаково!
Якщо подивитися спочатку радянські концерти, а потім сучасні — стане очевидно, що музичний застій змінився музичним відстоєм.
- Ви брати?
- Ні, ми близнюки!
- А брати і близнюки — не одне й те саме?
- Не завжди. Ми, наприклад, сестри.
Начальник в’язниці звертається до смертника, що сидить на електричному стільці:
- Ваше останнє бажання?
– Будь ласка, тримайте мене за руку. Мені так буде спокійніше.
- Я не зрозумію, ти вдома чи на роботі живеш?
- Я й сам не зрозумію.
- Говорять, що будинок у людини там, де зарядне від мобільного телефону.
- Так я його завжди з собою ношу.
- Зрозуміло, бомж.
Ще більше кумедних анекдотів про євреїв у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про наречених, вам сюди.