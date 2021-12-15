Нервові клітини не відновлюються, а жирові не зупиняються: веселі анекдоти та жарти на вечір

Найсмішніші анекдоти про євреїв, які насмішать вас до сліз

Підніміть собі та своїм близьким настрій у цей похмурий зимовий вечір. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.

- Хлопчику, тебе як звати? – Як і тата. - А тата як звати? – Як і мене. - Ну, а обох як вас звуть?! - Однаково!

Якщо подивитися спочатку радянські концерти, а потім сучасні — стане очевидно, що музичний застій змінився музичним відстоєм.

- Ви брати? - Ні, ми близнюки! - А брати і близнюки — не одне й те саме? - Не завжди. Ми, наприклад, сестри.

Начальник в’язниці звертається до смертника, що сидить на електричному стільці: - Ваше останнє бажання? – Будь ласка, тримайте мене за руку. Мені так буде спокійніше.

- Я не зрозумію, ти вдома чи на роботі живеш? - Я й сам не зрозумію. - Говорять, що будинок у людини там, де зарядне від мобільного телефону. - Так я його завжди з собою ношу. - Зрозуміло, бомж.

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