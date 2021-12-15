Синоптики попереджають — 1 січня викид перегару в атмосферу: кумедні жарти
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На нашому сайті зібрані лише найкращі анекдоти про 1 січня. Читаємо, посміхаємося, а може, навіть і сміємося!
Насправді 1 січня — це подарунок від Діда Мороза сисадмінам. Цього дня вони можуть спокійно поїсти вчорашнього салату, дістати приховану пляшку шампанського та поадмініструвати свою улюблену мережу спокійно, без користувачів. Про що вони мріяли весь минулий рік.
1 січня. У квартирі лунає телефонний дзвінок. Господар, який нещодавно заснув після бурхливого новорічного свята, хватає трубку і кричить у неї:
— Який придурок дзвонить о сімнадцятій годині ранку?!
Хірург-трансплантолог підбадьорює пацієнта:
— На Новий рік скільки людей уп’ється і вб’ється — буде вам нирка!
- У нас найекстремальніший місяць — січень! Новий Рік, Різдво, Старий Новий Рік…
- А навіщо нам Старий Новий Рік?
- Це контрольний: у печінку!
- Чоловіче, Ви купуєте ялинку чи ні?! Що Ви її мацаєте?
- А є така сама, але з м’якими голками?
- Ви боїтеся, що діти вколються?
- Діти вже виросли. Я хочу догодити коту.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з новорічних жартів, вам сюди.