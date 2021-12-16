Втомився на роботі — відволічись на анекдоті: веселі вечірні жарти
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Підніміть собі та своїм близьким настрій цього зимового вечора. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.
Після подорожі до Таїланду:
- Мужики – вони у всьому мужики! Навіть серед баб вони найкрасивіші…
Таблетки від склерозу зазвичай п’ються так: або раз на місяць, або всі відразу протягом дня.
У дитинстві я подивилася на зварювання і не осліпла, але й нічого хорошого з того часу не бачила…
- Чому Ви п’єте горілку?
- Тому що горілка рідка, була б тверда — я б її гриз!
Чоловіки, якщо їх слухати, найсміливіші, найсильніші та найсексуальніші істоти на світі. А жінки – наймиліші, добрі та досконалі. Якщо їх не слухати.
Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про стоматологів, вам сюди.