Втомився на роботі — відволічись на анекдоті: веселі вечірні жарти

Смішні анекдоти на вечір, які піднімуть вам настрій

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього зимового вечора. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.

Після подорожі до Таїланду: - Мужики – вони у всьому мужики! Навіть серед баб вони найкрасивіші…

Таблетки від склерозу зазвичай п’ються так: або раз на місяць, або всі відразу протягом дня.

У дитинстві я подивилася на зварювання і не осліпла, але й нічого хорошого з того часу не бачила…

- Чому Ви п’єте горілку? - Тому що горілка рідка, була б тверда — я б її гриз!

Чоловіки, якщо їх слухати, найсміливіші, найсильніші та найсексуальніші істоти на світі. А жінки – наймиліші, добрі та досконалі. Якщо їх не слухати.

Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про стоматологів, вам сюди.