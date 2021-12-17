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Став набагато ближче до природи — зовсім озвірів: гуморні жарти цього ранку

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Став набагато ближче до природи — зовсім озвірів: гуморні жарти цього ранку

Ця підбірка веселих жартів підніме вам настрій на цілий день

Щоб ви не сумували цього холодного зимового ранку, "Телеграф" підготував нову порцію смішних жартів для підняття настрою.

Дівчина прибігає до хлопця на побачення:

- Ось бачиш, я зробила стрижку під хлопчика.

- Сподіваюся, решта залишилася під дівчинку?

Цей момент настав: я за стаціонарним комп’ютером напівлежачи ліниво прокручую новини перед сном і думаю, чому ж він ніяк не розрядиться…

– Це неправда, що жінки не можуть зберігати таємницю. Просто треба пам’ятати, що це нелегке завдання, і жінки найкраще справляються з нею колективно…

- Я їм лише три години на день.

- Тричі на день, у сенсі?

- Ні.

Дружина голосить чоловіку:

- Я була глуха та сліпа, коли виходила за тебе заміж!

- Ось бачиш, від яких хвороб я тебе зцілив!

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про наречених, вам сюди.

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#Жарти #Гумор #Анекдоти