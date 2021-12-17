Став набагато ближче до природи — зовсім озвірів: гуморні жарти цього ранку
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Щоб ви не сумували цього холодного зимового ранку, "Телеграф" підготував нову порцію смішних жартів для підняття настрою.
Дівчина прибігає до хлопця на побачення:
- Ось бачиш, я зробила стрижку під хлопчика.
- Сподіваюся, решта залишилася під дівчинку?
Цей момент настав: я за стаціонарним комп’ютером напівлежачи ліниво прокручую новини перед сном і думаю, чому ж він ніяк не розрядиться…
– Це неправда, що жінки не можуть зберігати таємницю. Просто треба пам’ятати, що це нелегке завдання, і жінки найкраще справляються з нею колективно…
- Я їм лише три години на день.
- Тричі на день, у сенсі?
- Ні.
Дружина голосить чоловіку:
- Я була глуха та сліпа, коли виходила за тебе заміж!
- Ось бачиш, від яких хвороб я тебе зцілив!
Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про наречених, вам сюди.