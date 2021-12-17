Ліжка – це просто зарядні пристрої для людей: веселі анекдоти на вечір
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Нехай погода за вікном не псує ваш настрій. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, яка подарує вам усмішку цього грудневого вечора.
Досвідчений стоматолог, слухаючи оперу, визначив у Отелло в трійці праворуч карієс.
— Даш, а що це у тебе в холодильнику?
— Це Льошине м’ясо.
— Це пов’язано з тим, що ми його два тижні вже не бачили?
Комісар жіночого батальйону перед боєм:
— Бачите ворога, он там, вдалині? Так ось, ворог заявляє, що наша військова форма нас сповнює. (Наздогін) Гей, полонених не розстрілювати!
- Пацани, рятуйте! Терміново потрібні гроші на пластичну операцію!
— Сергію, ну ми ж тобі казали: не одружуйся, придивись!
Знаєш, у середні віки розлучень не було.
Набридла дружина — пишеш заяву в інквізицію, що вона відьма, і все...
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тещ і зятів, вам сюди.