Ліжка – це просто зарядні пристрої для людей: веселі анекдоти на вечір

Нехай погода за вікном не псує ваш настрій. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, яка подарує вам усмішку цього грудневого вечора.

Досвідчений стоматолог, слухаючи оперу, визначив у Отелло в трійці праворуч карієс.

— Даш, а що це у тебе в холодильнику? — Це Льошине м’ясо. — Це пов’язано з тим, що ми його два тижні вже не бачили?

Комісар жіночого батальйону перед боєм: — Бачите ворога, он там, вдалині? Так ось, ворог заявляє, що наша військова форма нас сповнює. (Наздогін) Гей, полонених не розстрілювати!

- Пацани, рятуйте! Терміново потрібні гроші на пластичну операцію! — Сергію, ну ми ж тобі казали: не одружуйся, придивись!

Знаєш, у середні віки розлучень не було. Набридла дружина — пишеш заяву в інквізицію, що вона відьма, і все...

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тещ і зятів, вам сюди.