Ні сорому, ні совісті: нічого зайвого: добірка веселих анекдотів на вечір
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Підніміть собі та своїм близьким настрій цього зимового вечора. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які змусять сміятися до сліз.
Вона: — Ти віриш у те, що є життя після смерті?
Він: — Після твоєї однозначно!
Найбільша у світі брехня — "Я прочитав і згоден з умовами користувальницької угоди".
Постійно сидіти в соцмережах і пишатися тим, що не дивишся на ТБ – все одно, що сидіти на героїні і пишатися тим, що не п’єш.
Продавчиня інтим-салону найбільше ненавидить фразу: «А ось особисто ви, чому віддаєте перевагу?».
Аdidаs — найбільший світовий виробник одягу для поїздки в поїздах і ходіння до кіоску за пивом.
Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про стоматологів, вам сюди.