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Рівень гри на гітарі - Ого, це що за нитки? Трунь…: ульотні анекдоти на вечір

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Рівень гри на гітарі - Ого, це що за нитки? Трунь…: ульотні анекдоти на вечір

Смішна добірка свіжих анекдотів, яка не дасть вам нудьгувати

Нехай погода за вікном не псує ваш настрій. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які подарують вам посмішку.

Чоловік купує гак, мотузку, мило та ніж. Продавчиня запитує:

- А ніж ще навіщо?

- А я колишній оптиміст.

- Уявляєш, випустила собаку у двір погуляти, а мені дзвонять з поліції і кажуть, що вона ганяється за людиною на велосипеді.

- А ти що?

- Так, послала їх. У моєї собаки немає ніякого велосипеда!

- Рабіновичу, кажуть, що ви — переконаний холостяк?

- Так.

- І хто вас у цьому переконав?

- Мої колишні дружини.

Французький ресторан. Офіціант підходить до клієнта:

- Що б ви хотіли замовити?

- Будь ласка, мені те саме, що в месьє за крайнім столиком.

- Це неможливо – він не віддасть!

- Дорогий, нам треба серйозно поговорити!

- Люба, я дресирую холодець.

- Коли ти знайдеш роботу?

- Дивись, ти його налякала...

Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тещ і зятів, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти