Рівень гри на гітарі - Ого, це що за нитки? Трунь…: ульотні анекдоти на вечір
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Нехай погода за вікном не псує ваш настрій. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які подарують вам посмішку.
Чоловік купує гак, мотузку, мило та ніж. Продавчиня запитує:
- А ніж ще навіщо?
- А я колишній оптиміст.
- Уявляєш, випустила собаку у двір погуляти, а мені дзвонять з поліції і кажуть, що вона ганяється за людиною на велосипеді.
- А ти що?
- Так, послала їх. У моєї собаки немає ніякого велосипеда!
- Рабіновичу, кажуть, що ви — переконаний холостяк?
- Так.
- І хто вас у цьому переконав?
- Мої колишні дружини.
Французький ресторан. Офіціант підходить до клієнта:
- Що б ви хотіли замовити?
- Будь ласка, мені те саме, що в месьє за крайнім столиком.
- Це неможливо – він не віддасть!
- Дорогий, нам треба серйозно поговорити!
- Люба, я дресирую холодець.
- Коли ти знайдеш роботу?
- Дивись, ти його налякала...
Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тещ і зятів, вам сюди.