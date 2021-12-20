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Посміхнись на всі 32: порція кумедних жартів, які змусять сміятися до сліз

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Посміхнись на всі 32: порція кумедних жартів, які змусять сміятися до сліз

Смішні анекдоти, які піднімуть вам настрій з самого ранку

Щоб ви не сумували цього холодного зимового ранку, "Телеграф" підготував нову порцію веселих анекдотів для підняття настрою.

Завдяки проведеному соціологічному опитуванню, вдалося встановити, що начальство і підлеглі не люблять одне одного з однієї ж і тієї причини — і ті, і інші не хочуть працювати.

Новий рік — це така безглузда ніч, коли не можна сидіти в інтернеті, щоб лузери, що сидять у Новий рік в інтернеті, не подумали, що ти такий самий.

- Алло, це бюро добрих послуг?

- Так, добра людино.

- А ви можете побити людину?

- Ну, якщо це не добра людина, то із задоволенням!

- Знаєш правило трьох коктейлів?

- Більше трьох не пити?

- Після третього не рахувати!

- Який би ти хотіла сувенір із Німеччини?

- BMW…

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про невгамовного Вовчика, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти