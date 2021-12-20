Налаштовуємось на позитив: анекдоти, які піднімуть настрій на цілий тиждень
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Щоб ви не нудьгували цього понеділка, "Телеграф" склав для вас нову підбірку смішних жартів для підняття настрою.
Через останні тенденції в моді все важче стає визначити, де в магазині чоловічий відділ, а де жіночий…
Тамада:
- Любі друзі! Сьогодні на цьому весіллі зібралися лише найближчі та найрідніші люди. Буде дуже важко спровокувати бійку, але я професіонал!
- Ти нам чай налив?
- Так.
- Цукор поклав собі й мені?
- Так. І собі, і мені.
- Лікарю, ви мені вчора на ніч їсти заборонили, і я застудилася!
- А який зв’язок?
- Я всю ніч біля відкритого холодильника простояла.
Тяжко нині батькам. Потрібно постійно стежити за тим, що син завантажує з інтернету, а дочка викладає туди.
Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про пенсіонерів, вам сюди.