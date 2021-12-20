Налаштовуємось на позитив: анекдоти, які піднімуть настрій на цілий тиждень

Дуже кумедна порція жартів, які зроблять ваш день незабутнім

Щоб ви не нудьгували цього понеділка, "Телеграф" склав для вас нову підбірку смішних жартів для підняття настрою.

Через останні тенденції в моді все важче стає визначити, де в магазині чоловічий відділ, а де жіночий…

Тамада: - Любі друзі! Сьогодні на цьому весіллі зібралися лише найближчі та найрідніші люди. Буде дуже важко спровокувати бійку, але я професіонал!

- Ти нам чай налив? - Так. - Цукор поклав собі й мені? - Так. І собі, і мені.

- Лікарю, ви мені вчора на ніч їсти заборонили, і я застудилася! - А який зв’язок? - Я всю ніч біля відкритого холодильника простояла.

Тяжко нині батькам. Потрібно постійно стежити за тим, що син завантажує з інтернету, а дочка викладає туди.

Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про пенсіонерів, вам сюди.