Впусти жарт у свій будинок: кумедні вечірні анекдоти

Сьогодні прочитав поради про те, як вижити в кризу: пересісти з особистого транспорту на громадський, обідати не в кафе, а в контейнері приносити їжу на роботу, продукти купувати за акцією, одяг на розпродажах, у кіно ходити не частіше одного разу на місяць. У мене одне питання! А якщо я до кризи так жив, що робити?