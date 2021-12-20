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Впусти жарт у свій будинок: кумедні вечірні анекдоти

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Впусти жарт у свій будинок: кумедні вечірні анекдоти Новина оновлена 20 грудня 2021, 18:06

Ця підбірка веселих жартів підніме вам настрій на цілий вечір

Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна добірка анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий вечір.

Для повного досягнення гармонії в житті достатньо поміняти місцями дві речі: о 7-й ранку має хотітися їсти, а о першій ночі — спати.

Сьогодні прочитав поради про те, як вижити в кризу: пересісти з особистого транспорту на громадський, обідати не в кафе, а в контейнері приносити їжу на роботу, продукти купувати за акцією, одяг на розпродажах, у кіно ходити не частіше одного разу на місяць. У мене одне питання! А якщо я до кризи так жив, що робити?

— Ну, й куди тепер труп дінемо?

- Петровичу, ти можеш просто, без приколів, покласти курку в морозильник?

- Ти чому ще труси не зняла, зараз майстер прийде опалення ремонтувати?!

— А у нас що, зовсім грошей нема?

- З батареї труси зніми!

Адже майже у всіх кімнати з прямокутними кутами, тоді чому роботи-пилососи круглі?

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про армію, вам сюди.

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