Впусти жарт у свій будинок: кумедні вечірні анекдоти
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Посмійтеся разом із нами! Нова позитивна добірка анекдотів від "Телеграфа" подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий вечір.
Для повного досягнення гармонії в житті достатньо поміняти місцями дві речі: о 7-й ранку має хотітися їсти, а о першій ночі — спати.
Сьогодні прочитав поради про те, як вижити в кризу: пересісти з особистого транспорту на громадський, обідати не в кафе, а в контейнері приносити їжу на роботу, продукти купувати за акцією, одяг на розпродажах, у кіно ходити не частіше одного разу на місяць. У мене одне питання! А якщо я до кризи так жив, що робити?
— Ну, й куди тепер труп дінемо?
- Петровичу, ти можеш просто, без приколів, покласти курку в морозильник?
- Ти чому ще труси не зняла, зараз майстер прийде опалення ремонтувати?!
— А у нас що, зовсім грошей нема?
- З батареї труси зніми!
Адже майже у всіх кімнати з прямокутними кутами, тоді чому роботи-пилососи круглі?
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про армію, вам сюди.