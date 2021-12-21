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Як пояснити своєму лицю о 7 ранку, що я не хочу йти на роботу в м’ятому: найсмішніші анекдоти на ранок

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Як пояснити своєму лицю о 7 ранку, що я не хочу йти на роботу в м’ятому: найсмішніші анекдоти на ранок

Порція кумедних анекдотів, після прочитання яких ви будете сміятися весь день

Щоб ви не нудьгували цього похмурого вівторка, "Телеграф" склав для вас нову підбірку смішних жартів для підняття настрою.

Є легенда, що була така дівчина, яка не знала, як виглядають колишні її хлопця і навіть не спробувала це вистежити.

Розповідь туриста, який побував на сафарі:

— Коли мене зустрів лев, він мене не чіпав - напевно подумав, що я слон…

- З чого ти взяв?!

- Я зробив таку ж купу!

— Васю, купи своїй дружині машину.

- Не можна їй. Має жіночий автокретинізм. Передню та задню плутає.

- Передачі плутає?

- Ні. Двері.

— Уявляєш, випустила собаку у двір погуляти, а мені дзвонять із поліції і кажуть, що він ганяється за людиною на велосипеді.

- А ти що?

- Так, послала їх. У моєї собаки немає велосипеда!

Ми в дитинстві хворіли рідше, ніж зараз наші діти… От думаю, що було лікувальним: смола з дерев, зелені абрикоси, гудрон чи кисленькі жопки мурах?

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про агрономів, вам сюди.

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