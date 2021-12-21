Як пояснити своєму лицю о 7 ранку, що я не хочу йти на роботу в м’ятому: найсмішніші анекдоти на ранок
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Щоб ви не нудьгували цього похмурого вівторка, "Телеграф" склав для вас нову підбірку смішних жартів для підняття настрою.
Є легенда, що була така дівчина, яка не знала, як виглядають колишні її хлопця і навіть не спробувала це вистежити.
Розповідь туриста, який побував на сафарі:
— Коли мене зустрів лев, він мене не чіпав - напевно подумав, що я слон…
- З чого ти взяв?!
- Я зробив таку ж купу!
— Васю, купи своїй дружині машину.
- Не можна їй. Має жіночий автокретинізм. Передню та задню плутає.
- Передачі плутає?
- Ні. Двері.
— Уявляєш, випустила собаку у двір погуляти, а мені дзвонять із поліції і кажуть, що він ганяється за людиною на велосипеді.
- А ти що?
- Так, послала їх. У моєї собаки немає велосипеда!
Ми в дитинстві хворіли рідше, ніж зараз наші діти… От думаю, що було лікувальним: смола з дерев, зелені абрикоси, гудрон чи кисленькі жопки мурах?
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про агрономів, вам сюди.