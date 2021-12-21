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Розбавте свій день яскравими фарбами: анекдоти для гарного настрою

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Розбавте свій день яскравими фарбами: анекдоти для гарного настрою Новина оновлена 21 грудня 2021, 12:34

Дуже смішна нова порція анекдотів, які зроблять ваш вечір незабутнім

Нехай погода за вікном не псує ваш настрій. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які подарують вам посмішку.

Основне правило взаємин пішохода і водія: кожен з них повинен думати, що інший — ідіот і в будь-який момент може зробити хрін знає що.

Із донькою прийшли до подруги, у неї кіт породи сфінкс. Доча довго дивилася на це лисе диво і раптом видала пошепки:

- Мам, а це хто?

Я кажу:

- Це котик.

Наступне питання мене вбило:

— А чому він навиворіт?

Син запитує:

- Тату, а ти ще ростеш?

— Ну ні, синочку, я вже давно виріс. — відповідаю синові

— А що тоді так багато їси?

Ледве не подавився.

- Сьогодні я зрозумів, що таке ремонт.

- І що це?

— Це коли витираєш ноги не при вході в квартиру, а при виході з неї.

Дружина чоловікові:

— Ти мені зарплату збираєшся віддавати?

Чоловік зловтішно:

- Не сьогодні, у мене голова болить!

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про стоматологів, вам сюди.

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