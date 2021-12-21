Розбавте свій день яскравими фарбами: анекдоти для гарного настрою
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Нехай погода за вікном не псує ваш настрій. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які подарують вам посмішку.
Основне правило взаємин пішохода і водія: кожен з них повинен думати, що інший — ідіот і в будь-який момент може зробити хрін знає що.
Із донькою прийшли до подруги, у неї кіт породи сфінкс. Доча довго дивилася на це лисе диво і раптом видала пошепки:
- Мам, а це хто?
Я кажу:
- Це котик.
Наступне питання мене вбило:
— А чому він навиворіт?
Син запитує:
- Тату, а ти ще ростеш?
— Ну ні, синочку, я вже давно виріс. — відповідаю синові
— А що тоді так багато їси?
Ледве не подавився.
- Сьогодні я зрозумів, що таке ремонт.
- І що це?
— Це коли витираєш ноги не при вході в квартиру, а при виході з неї.
Дружина чоловікові:
— Ти мені зарплату збираєшся віддавати?
Чоловік зловтішно:
- Не сьогодні, у мене голова болить!
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про стоматологів, вам сюди.