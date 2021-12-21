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Найкращий подарунок на Новий Рік — це QR код: позитивні анекдоти на вечір

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Найкращий подарунок на Новий Рік — це QR код: позитивні анекдоти на вечір Новина оновлена 21 грудня 2021, 17:00

Порція смішних анекдотів, після прочитання яких ви будете сміятися весь вечір

Холодний вечір – не привід сумувати. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які зарядять вас позитивною енергією!

— Припустимо, адреса співпала, ключ підійшов, меблі ті самі. Але ви не могли не помітити, що Надя це не ваша Галя?!

— То вона в масці була!

Приїжджають чоловік та дружина з пологового будинку. Дружина дивиться то на дитину, то на чоловіка, підходить до чоловіка і дає йому ляпас.

- За що?

— А чому дитина на сусідку схожа?

— Чому урагани зазвичай називають жіночими іменами?

— Бо коли вони приходять, то вони несамовиті й мокрі, а коли йдуть, то забирають у тебе будинок, машину та інші речі, що нажили.

Приходить бабуся до банку, знімає всі гроші з рахунку, йде. Через десять хвилин повертається і знову кладе все на рахунок.

- Навіщо? — Запитує службовець.

— Та я, синку, перерахувала, перевірила...

Дружина каже:

— Треба врізати вічко в холодильник, а то відчиниш дверцята і годину думаєш, чого б пожерти. А холодильник у цей час розморожується.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про піцу, вам сюди.

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