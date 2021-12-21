Найкращий подарунок на Новий Рік — це QR код: позитивні анекдоти на вечір
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Холодний вечір – не привід сумувати. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які зарядять вас позитивною енергією!
— Припустимо, адреса співпала, ключ підійшов, меблі ті самі. Але ви не могли не помітити, що Надя це не ваша Галя?!
— То вона в масці була!
Приїжджають чоловік та дружина з пологового будинку. Дружина дивиться то на дитину, то на чоловіка, підходить до чоловіка і дає йому ляпас.
- За що?
— А чому дитина на сусідку схожа?
— Чому урагани зазвичай називають жіночими іменами?
— Бо коли вони приходять, то вони несамовиті й мокрі, а коли йдуть, то забирають у тебе будинок, машину та інші речі, що нажили.
Приходить бабуся до банку, знімає всі гроші з рахунку, йде. Через десять хвилин повертається і знову кладе все на рахунок.
- Навіщо? — Запитує службовець.
— Та я, синку, перерахувала, перевірила...
Дружина каже:
— Треба врізати вічко в холодильник, а то відчиниш дверцята і годину думаєш, чого б пожерти. А холодильник у цей час розморожується.
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