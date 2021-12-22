Чим гірший настрій — тим ніжніші відбивні: добірка веселих анекдотів для настрою

На сайті інтернет-ігри:

- Таня, давно за вами спостерігаю. Ви так багато граєте, так швидко набираєте рівні. Вибачте, а скільки вам років?

- 32. А що?

- Діти теж грають?

- Їх у мене немає!

— А не плануєте?

— Це… А вам чого треба? Ви хто взагалі такий?

- Я твій чоловік, дурепа!