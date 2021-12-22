Чим гірший настрій — тим ніжніші відбивні: добірка веселих анекдотів для настрою
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Щоб ви не сумували цього холодного зимового ранку, "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів для підняття настрою.
На сайті інтернет-ігри:
- Таня, давно за вами спостерігаю. Ви так багато граєте, так швидко набираєте рівні. Вибачте, а скільки вам років?
- 32. А що?
- Діти теж грають?
- Їх у мене немає!
— А не плануєте?
— Це… А вам чого треба? Ви хто взагалі такий?
- Я твій чоловік, дурепа!
— Я хочу, щоб ти дарував мені квіти щодня, а не лише 8 березня.
— А я хочу, щоб ти була відьмою тільки на Хелловін, а не щодня.
Країни, що експортують немиту картоплю, займаються брудною справою: продають по крихтах рідну землю.
Мисливець завалив величезного кабана, під’їхав єгер:
- Ліцензія є?
- Не пам’ятаю!
— Ну, тоді вантажимо і в міліцію!
З великими труднощами завантажили вони величезного звіра в машину єгеря, виїхали на дорогу, їдуть повз будинок мисливця, а той і каже:
- Ой, згадав, ось ліцензія!
— Ми викрали вашу дружину. Викуп 100 000 €, на доказ висилаємо її палець.
- Ідіть нафіг. Палець може бути чий завгодно, голову надішліть.
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про синів, вам сюди.