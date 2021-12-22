Рус

Чим гірший настрій — тим ніжніші відбивні: добірка веселих анекдотів для настрою

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
327
Чим гірший настрій — тим ніжніші відбивні: добірка веселих анекдотів для настрою

Смішні жарти, які піднімуть вам настрій на цілий день

Щоб ви не сумували цього холодного зимового ранку, "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів для підняття настрою.

На сайті інтернет-ігри:

- Таня, давно за вами спостерігаю. Ви так багато граєте, так швидко набираєте рівні. Вибачте, а скільки вам років?

- 32. А що?

- Діти теж грають?

- Їх у мене немає!

— А не плануєте?

— Це… А вам чого треба? Ви хто взагалі такий?

- Я твій чоловік, дурепа!

— Я хочу, щоб ти дарував мені квіти щодня, а не лише 8 березня.

— А я хочу, щоб ти була відьмою тільки на Хелловін, а не щодня.

Країни, що експортують немиту картоплю, займаються брудною справою: продають по крихтах рідну землю.

Мисливець завалив величезного кабана, під’їхав єгер:

- Ліцензія є?

- Не пам’ятаю!

— Ну, тоді вантажимо і в міліцію!

З великими труднощами завантажили вони величезного звіра в машину єгеря, виїхали на дорогу, їдуть повз будинок мисливця, а той і каже:

- Ой, згадав, ось ліцензія!

— Ми викрали вашу дружину. Викуп 100 000 €, на доказ висилаємо її палець.

- Ідіть нафіг. Палець може бути чий завгодно, голову надішліть.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про синів, вам сюди.

Теги:
#Сміх #Гумор #Анекдот #Анекдоти #Смішні анекдоти #Анекдоти на сьогодні #Веселі анекдоти #Анекдот дня #Анекдот на сьогодні #Ранкові анекдоти #Анекдоти на ранок