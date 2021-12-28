Настрій — піти у новорічний запій вже зараз: ульотні анекдоти на день
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 330
Підніміть собі настрій у цей передноворічний період! Смішні анекдоти про свято, які зарядять позитивною енергією на цілий день.
Згідно з китайським календарем, символом 2022 року стане Чорний Водяний Тигр.
Але після перегляду новин розумієш, що все-таки Сірий Мерзенний Пацюк.
- Мамо, що подарувати тобі до Нового року? — радісно питав Йося.
- Здачу сесії тобою на відмінно!
- А подешевше щось можна?
- Дорогий, ти мені подарунок купив на Новий рік?
- Купив.
- А я вгадаю, що це.
- Давай. Ну, це дуже корисна річ… Недешева… Дуже потрібна і дуже приємна… Така м’яка… Вона потрібна будь-якій пристойній жінці…
- Шуба!!!
- Подушка...
- Сашко в костюмі кролика, Марічка в костюмі сніжинки. О Боже! Що це за тварюка така?!
- Це Вася. Він у костюмі першого січня.
Склала список справ, які необхідно зробити у зв’язку з майбутнім Новим роком, перечитала, і виникло у мене питання: "А Новий рік — точно свято?"
Ще більше кумедних анекдотів про Новий рік у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тещ і зятів, вам сюди.