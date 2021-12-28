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Настрій — піти у новорічний запій вже зараз: ульотні анекдоти на день

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Настрій — піти у новорічний запій вже зараз: ульотні анекдоти на день

Свіжа порція новорічних жартів

Підніміть собі настрій у цей передноворічний період! Смішні анекдоти про свято, які зарядять позитивною енергією на цілий день.

Згідно з китайським календарем, символом 2022 року стане Чорний Водяний Тигр.

Але після перегляду новин розумієш, що все-таки Сірий Мерзенний Пацюк.

- Мамо, що подарувати тобі до Нового року? — радісно питав Йося.

- Здачу сесії тобою на відмінно!

- А подешевше щось можна?

- Дорогий, ти мені подарунок купив на Новий рік?

- Купив.

- А я вгадаю, що це.

- Давай. Ну, це дуже корисна річ… Недешева… Дуже потрібна і дуже приємна… Така м’яка… Вона потрібна будь-якій пристойній жінці…

- Шуба!!!

- Подушка...

- Сашко в костюмі кролика, Марічка в костюмі сніжинки. О Боже! Що це за тварюка така?!

- Це Вася. Він у костюмі першого січня.

Склала список справ, які необхідно зробити у зв’язку з майбутнім Новим роком, перечитала, і виникло у мене питання: "А Новий рік — точно свято?"

Ще більше кумедних анекдотів про Новий рік у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тещ і зятів, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти