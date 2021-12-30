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Загадала "Жити повним життям" і погладшала на 15 кг: найкращі анекдоти на ранок

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Загадала "Жити повним життям" і погладшала на 15 кг: найкращі анекдоти на ранок

Смішна добірка нових жартів для вашої посмішки

Зробіть весело собі та своїм близьким цього морозного ранку. "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів для підняття настрою.

Цікаво чути, що в "таку" погоду зовсім не хочеться працювати. Моє бажання не працювати не залежить від погодних умов.

- Виходь за мене.

- Добре, я згодна.

Тиша.

- Ти більше нічого не хочеш мені сказати, любий?

- Та я, здається, і так уже зайвого ляпнув...

Не стала нічого дарувати коханому. Справді, що можна подарувати людині, у якої є я?! Валер'янки хіба що...

Іван Петрович помилково взяв на полювання цигарки сина і вже до обіду на лісовому узліссі застрелив слона, двох жирафів і носорога…

- Вітю, знаєш, що каже жінка, коли бачить імпотента?

- Ні.

- Ну ти і баран.

- Зате не імпотент.

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про студентів, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти