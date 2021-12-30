Загадала "Жити повним життям" і погладшала на 15 кг: найкращі анекдоти на ранок
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Зробіть весело собі та своїм близьким цього морозного ранку. "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів для підняття настрою.
Цікаво чути, що в "таку" погоду зовсім не хочеться працювати. Моє бажання не працювати не залежить від погодних умов.
- Виходь за мене.
- Добре, я згодна.
Тиша.
- Ти більше нічого не хочеш мені сказати, любий?
- Та я, здається, і так уже зайвого ляпнув...
Не стала нічого дарувати коханому. Справді, що можна подарувати людині, у якої є я?! Валер'янки хіба що...
Іван Петрович помилково взяв на полювання цигарки сина і вже до обіду на лісовому узліссі застрелив слона, двох жирафів і носорога…
- Вітю, знаєш, що каже жінка, коли бачить імпотента?
- Ні.
- Ну ти і баран.
- Зате не імпотент.
Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про студентів, вам сюди.