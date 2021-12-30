Маску можна вже на Новий рік мішурою прикрашати чи ще рано? Смішні жарти для підняття настрою
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Наближається Новий 2022-й рік. Веселі анекдоти від "Телеграфа" допоможуть підняти новорічний настрій, який точно не зникне найближчим часом.
- Тату, вгадай, який потяг більше всіх спізнюється?
- Який, синку?
- Той, який ти обіцяв мені подарувати ще минулого Нового року.
31 грудня, увечері підходить син до мами і каже:
- Давай, коли буде половина 12-ого, закричимо: Новий рік! Новий рік!
- Навіщо це?
- А хай наші сусіди думають, що до нас Новий рік прийшов раніше.
За п’ять хвилин одинадцяти у перукарське крісло сів чоловік.
Коли перукар намилив йому обличчя, клієнт зрозумів, що майстер почав зустрічати Новий Рік.
- Ви п’яні! Я боюся, що ви мене поріжете… — скрикнув клієнт.
- А ти... ти не бійся... Ти мені тільки покажи, де в тебе підборіддя.
Телефонна розмова під Новий рік:
- Алло, це страхова компанія? Скажіть, чи ми можемо застрахувати будинок телефоном?
- Ні, це не можливо. Зараз ми пошлемо свого представника, і він укладе з вами угоду.
- Добре, присилайте. Тільки поспішайте, а то в нас уже догорає ялинка і починає диміти килим!
- Ось тобі подарунок на Новий рік, – каже батько, вручаючи синові гітару.
- Спасибі! — дякує син. — Чекай, а чому вона без струн?
- Не все одразу, синку. Ось навчишся грати, тоді й струни купимо.
Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися зі ще одних новорічних жартів, вам сюди.