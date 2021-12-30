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Маску можна вже на Новий рік мішурою прикрашати чи ще рано? Смішні жарти для підняття настрою

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Маску можна вже на Новий рік мішурою прикрашати чи ще рано? Смішні жарти для підняття настрою

Неймовірно кумедні анекдоти про Новий рік

Наближається Новий 2022-й рік. Веселі анекдоти від "Телеграфа" допоможуть підняти новорічний настрій, який точно не зникне найближчим часом.

- Тату, вгадай, який потяг більше всіх спізнюється?

- Який, синку?

- Той, який ти обіцяв мені подарувати ще минулого Нового року.

31 грудня, увечері підходить син до мами і каже:

- Давай, коли буде половина 12-ого, закричимо: Новий рік! Новий рік!

- Навіщо це?

- А хай наші сусіди думають, що до нас Новий рік прийшов раніше.

За п’ять хвилин одинадцяти у перукарське крісло сів чоловік.

Коли перукар намилив йому обличчя, клієнт зрозумів, що майстер почав зустрічати Новий Рік.

- Ви п’яні! Я боюся, що ви мене поріжете… — скрикнув клієнт.

- А ти... ти не бійся... Ти мені тільки покажи, де в тебе підборіддя.

Телефонна розмова під Новий рік:

- Алло, це страхова компанія? Скажіть, чи ми можемо застрахувати будинок телефоном?

- Ні, це не можливо. Зараз ми пошлемо свого представника, і він укладе з вами угоду.

- Добре, присилайте. Тільки поспішайте, а то в нас уже догорає ялинка і починає диміти килим!

- Ось тобі подарунок на Новий рік, – каже батько, вручаючи синові гітару.

- Спасибі! — дякує син. — Чекай, а чому вона без струн?

- Не все одразу, синку. Ось навчишся грати, тоді й струни купимо.

Ще більше кумедних анекдотів на день у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися зі ще одних новорічних жартів, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Новий рік #Анекдоти