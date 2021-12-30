Маску можна вже на Новий рік мішурою прикрашати чи ще рано? Смішні жарти для підняття настрою

Телефонна розмова під Новий рік:

- Алло, це страхова компанія? Скажіть, чи ми можемо застрахувати будинок телефоном?

- Ні, це не можливо. Зараз ми пошлемо свого представника, і він укладе з вами угоду.

- Добре, присилайте. Тільки поспішайте, а то в нас уже догорає ялинка і починає диміти килим!