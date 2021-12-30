Сидиш на дієті — вечерю віддай коту: анекдоти для гарного настрою цього вечора

Смішні жарти на день, які піднімуть вам настрій

Нехай у вас завжди буде гарний настрій! "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів, які подарують вам посмішку цього грудневого вечора.

З розкритим ротом слухає свою дружину кандидат наук Іван Петрович, щоб тиск на барабанні перетинки ззовні та зсередини був однаковим.

- Твоїй бабці скільки років? - Точно не знаю, але коли торік на її день народження на торті запалили всі свічки — гості знепритомніли від спеки.

- Алло, босе, я сьогодні не зможу на роботу приїхати: машина зламалася. - А як щодо автобуса? - Босе, у мене немає автобуса. Ось якщо ви мені збільшите зарплату...

Можна написати будь-яку нісенітницю і в кінці додати: "Робіть висновки". Фраза автоматично стає розумною. Робіть висновки.

- Подивіться на цього типа: він хлеще віскі, палить сигари і волочиться за провідницею. - Нічого страшного, нехай трохи побавиться. - Це, мабуть, ваш онук? - Вибирайте вирази, пані, це мій чоловік!

Ще більше кумедних анекдотів на вечір у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про стюардес, вам сюди.