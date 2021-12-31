Хочу таку роботу, як у Діда Мороза – доба через 364: свіжі анекдоти на ранок
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Щоб ви зарядилися позитивом цього зимового передноворічного ранку, "Телеграф" підготував нову порцію смішних жартів для підняття настрою.
Чоловік приходить до пологового будинку. Лікар:
- Стрибайте від щастя, у вас четверня народилася.
- Я б стрибнув, але з першого поверху толку не буде!
- Біологи творять дива!
- Дива виростають та вимагають грошей на дискотеку!
- Дорогий, а давай ми розкладачку для твоєї мами перенесемо з кухні до нас у кімнату. А то якось незручно.
- Ну, звісно, незручно! Три ночі ти вже не можеш пожерти!
Мені психолог сказав: "Напиши листа людині, яка тебе бісить і спали".
- Добре. А з листом що робити?
Зараз: "От усі твої друзі вже одружені і дітки у них є. І тобі пора".
У дитинстві: "А якщо всі стрибатимуть з гори, ти теж стрибнеш?!".
Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про Новий рік, вам сюди.