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Хочу таку роботу, як у Діда Мороза – доба через 364: свіжі анекдоти на ранок

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Хочу таку роботу, як у Діда Мороза – доба через 364: свіжі анекдоти на ранок

Свіжа ранкова підбірка найсмішніших жартів

Щоб ви зарядилися позитивом цього зимового передноворічного ранку, "Телеграф" підготував нову порцію смішних жартів для підняття настрою.

Чоловік приходить до пологового будинку. Лікар:

- Стрибайте від щастя, у вас четверня народилася.

- Я б стрибнув, але з першого поверху толку не буде!

- Біологи творять дива!

- Дива виростають та вимагають грошей на дискотеку!

- Дорогий, а давай ми розкладачку для твоєї мами перенесемо з кухні до нас у кімнату. А то якось незручно.

- Ну, звісно, незручно! Три ночі ти вже не можеш пожерти!

Мені психолог сказав: "Напиши листа людині, яка тебе бісить і спали".

- Добре. А з листом що робити?

Зараз: "От усі твої друзі вже одружені і дітки у них є. І тобі пора".

У дитинстві: "А якщо всі стрибатимуть з гори, ти теж стрибнеш?!".

Ще більше кумедних анекдотів на ранок у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про Новий рік, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти