Рус

На Новий рік хтось один у сім’ї має бути тверезим. Обрали кота: жарти 31 грудня

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
56
На Новий рік хтось один у сім’ї має бути тверезим. Обрали кота: жарти 31 грудня Новина оновлена 31 грудня 2021, 18:02

Найкращі новорічні анекдоти, які піднімуть настрій в останній день 2021 року

Час новорічних мандаринок та шампанського! Зарядіться нашими анекдотами про Новий рік і поділіться позитивом цього особливого вечора з іншими.

Якщо ви все пам’ятаєте, що відбувалося на Новий Рік, швидше за все, ви були запрошені на свято в якості водія для розвезення гостей.

Запитання юристам. Чи можу я повернути ялинку в магазин, якщо чек є і два тижні ще не пройшло?

Святкування Нового року подібно до першого сексуального досвіду: довге, бентежне очікування змінюється подивом — і це все?

Інопланетяни:

- Чому так люди радіють?

- Земля зробила оберт навколо Сонця.

- Я ж казав, що вони нерозумні.

- Скоро Новий рік! Час змінити життя на краще.

- Маску в кишені на свіжу замінити зібрався?

Ще більше кумедних новорічних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з мемів та інших тематичних приколів, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти