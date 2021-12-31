На Новий рік хтось один у сім’ї має бути тверезим. Обрали кота: жарти 31 грудня
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Час новорічних мандаринок та шампанського! Зарядіться нашими анекдотами про Новий рік і поділіться позитивом цього особливого вечора з іншими.
Якщо ви все пам’ятаєте, що відбувалося на Новий Рік, швидше за все, ви були запрошені на свято в якості водія для розвезення гостей.
Запитання юристам. Чи можу я повернути ялинку в магазин, якщо чек є і два тижні ще не пройшло?
Святкування Нового року подібно до першого сексуального досвіду: довге, бентежне очікування змінюється подивом — і це все?
Інопланетяни:
- Чому так люди радіють?
- Земля зробила оберт навколо Сонця.
- Я ж казав, що вони нерозумні.
- Скоро Новий рік! Час змінити життя на краще.
- Маску в кишені на свіжу замінити зібрався?
Ще більше кумедних новорічних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з мемів та інших тематичних приколів, вам сюди.