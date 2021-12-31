На Новий рік хтось один у сім’ї має бути тверезим. Обрали кота: жарти 31 грудня

Найкращі новорічні анекдоти, які піднімуть настрій в останній день 2021 року

Час новорічних мандаринок та шампанського! Зарядіться нашими анекдотами про Новий рік і поділіться позитивом цього особливого вечора з іншими.

Якщо ви все пам’ятаєте, що відбувалося на Новий Рік, швидше за все, ви були запрошені на свято в якості водія для розвезення гостей.

Запитання юристам. Чи можу я повернути ялинку в магазин, якщо чек є і два тижні ще не пройшло?

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Святкування Нового року подібно до першого сексуального досвіду: довге, бентежне очікування змінюється подивом — і це все?

Інопланетяни: - Чому так люди радіють? - Земля зробила оберт навколо Сонця. - Я ж казав, що вони нерозумні.

- Скоро Новий рік! Час змінити життя на краще. - Маску в кишені на свіжу замінити зібрався?

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