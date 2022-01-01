Акція "Жріть, а то зіпсується!" стартує з 1 січня: веселі жарти на тяжкий ранок після Нового року

"Телеграф" вітає своїх читачів з Новим роком 2022! Бажаємо вам у Рік Тигра більше позитиву, веселощів та посмішок. А щоб такий тяжкий ранок після новорічного святкування розпочався весело, ми зібрали для вас смішні анекдоти та жарти про 1 січня.

Дуже погано зустрічати Новий рік у гостях! Але розумієш це тільки ввечері 1 січня, вдома, коли нічого поїсти.

01 січня. Рано-вранці даішник зупиняє машину: - Пили? - Ні! - А чому? Трапилося щось?!

- Все, 1 січня йду до спортзалу! – Він 1 січня не працює. - Неподобство, і того року також не працював. Так я ніколи не почну займатися спортом!

Спостереження продавця, зроблене ним 1 січня: — Вранці у магазині взагалі нікого не було. Потім потягнулися діти із записками.

І "фіналочка"

1 січня, ранок, хлібний магазин. Покупець: - У вас хліб свіжий? Продавець: - Ні, торішній!

Ще більше кумедних новорічних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з мемів та інших тематичних приколів, вам сюди.