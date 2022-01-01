Акція "Жріть, а то зіпсується!" стартує з 1 січня: веселі жарти на тяжкий ранок після Нового року
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"Телеграф" вітає своїх читачів з Новим роком 2022! Бажаємо вам у Рік Тигра більше позитиву, веселощів та посмішок. А щоб такий тяжкий ранок після новорічного святкування розпочався весело, ми зібрали для вас смішні анекдоти та жарти про 1 січня.
Дуже погано зустрічати Новий рік у гостях! Але розумієш це тільки ввечері 1 січня, вдома, коли нічого поїсти.
01 січня. Рано-вранці даішник зупиняє машину:
- Пили?
- Ні!
- А чому? Трапилося щось?!
- Все, 1 січня йду до спортзалу!
– Він 1 січня не працює.
- Неподобство, і того року також не працював. Так я ніколи не почну займатися спортом!
Спостереження продавця, зроблене ним 1 січня:
— Вранці у магазині взагалі нікого не було. Потім потягнулися діти із записками.
І "фіналочка"
1 січня, ранок, хлібний магазин. Покупець:
- У вас хліб свіжий?
Продавець:
- Ні, торішній!
Ще більше кумедних новорічних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з мемів та інших тематичних приколів, вам сюди.