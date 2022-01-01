Перше січня – синій день календаря! Смішні жарти
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Добірка кумедних жартів для підвищення настрою про 1 січня. Насолоджуйтесь! (маємо надію, що ваше 1 січня відрізняється від цих анекдотів)
- Привіт, як Новий рік зустрів?
- Як подарунок...
- В сенсі?
- Та всю ніч провалявся під ялинкою…
На роботі після новорічних свят новий працівник запитує у колеги:
- Де у вас курять?
- У нас не курять після Нового року.
- Чому?
- Бояться, що перегар здетонує.
Зустрічаються два приятелі за кілька днів після Нового року.
- Ну, як зустрів Новий рік?
- Не знаю, ще не розповідали…
Ранок 1 січня. До аптеки приходить дитина. Аптекарка його запитує:
- Що, хлопче, теж зі списком?
- Так.
- Добре, зрозуміло, можеш не показувати: цитрамон, активоване вугілля.
1 січня. Перший підхід до дзеркала. Чоловік довго вдивляється…
- Я тебе не знаю, але я тебе поголю...
Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з новорічних жартів, вам сюди.