Перше січня – синій день календаря! Смішні жарти

Порція гумору на тяжкий ранок після Нового року

Добірка кумедних жартів для підвищення настрою про 1 січня. Насолоджуйтесь! (маємо надію, що ваше 1 січня відрізняється від цих анекдотів)

- Привіт, як Новий рік зустрів? - Як подарунок... - В сенсі? - Та всю ніч провалявся під ялинкою…

На роботі після новорічних свят новий працівник запитує у колеги: - Де у вас курять? - У нас не курять після Нового року. - Чому? - Бояться, що перегар здетонує.

Зустрічаються два приятелі за кілька днів після Нового року. - Ну, як зустрів Новий рік? - Не знаю, ще не розповідали…

Ранок 1 січня. До аптеки приходить дитина. Аптекарка його запитує: - Що, хлопче, теж зі списком? - Так. - Добре, зрозуміло, можеш не показувати: цитрамон, активоване вугілля.

1 січня. Перший підхід до дзеркала. Чоловік довго вдивляється… - Я тебе не знаю, але я тебе поголю...

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з новорічних жартів, вам сюди.