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Перше січня – синій день календаря! Смішні жарти

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Перше січня – синій день календаря! Смішні жарти

Порція гумору на тяжкий ранок після Нового року

Добірка кумедних жартів для підвищення настрою про 1 січня. Насолоджуйтесь! (маємо надію, що ваше 1 січня відрізняється від цих анекдотів)

- Привіт, як Новий рік зустрів?

- Як подарунок...

- В сенсі?

- Та всю ніч провалявся під ялинкою…

На роботі після новорічних свят новий працівник запитує у колеги:

- Де у вас курять?

- У нас не курять після Нового року.

- Чому?

- Бояться, що перегар здетонує.

Зустрічаються два приятелі за кілька днів після Нового року.

- Ну, як зустрів Новий рік?

- Не знаю, ще не розповідали…

Ранок 1 січня. До аптеки приходить дитина. Аптекарка його запитує:

- Що, хлопче, теж зі списком?

- Так.

- Добре, зрозуміло, можеш не показувати: цитрамон, активоване вугілля.

1 січня. Перший підхід до дзеркала. Чоловік довго вдивляється…

- Я тебе не знаю, але я тебе поголю...

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з новорічних жартів, вам сюди.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти